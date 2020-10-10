Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 2,45 миллиона

Инспекторы “Укртрансбезопасности” в сотрудничестве с Нацполицией по итогам 5-11 октября проверили почти 19 тысяч транспортных средств и насчитали 2,45 млн грн платы за перегрузки.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
“Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. На прошлой неделе работники Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией и СБУ проверили еще почти 19 тысяч грузовиков и насчитали около 2,45 млн грн платы за перегрузки.
Лидеры среди областей, где начислено больше всего платы за проезд по результатам предыдущей недели – Херсонская, Одесская и Донецкая области. Также мы продолжаем проводить разъяснительную работу с частыми нарушителями ГВК”, – заявил глава министерства Владислав Криклий.
В течение недели по сравнению с предыдущей повысились показатели эффективности габаритно-весового контроля в следующих областях: Винницкой, Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Сумской и Хмельницкой.
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