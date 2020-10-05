Банки будут тщательно проверять операции клиентов с высоким риском

Банки перешли к риск-ориентированному подходу и кейсовой отчетности о подозрительных операциях клиентов после введения в действие нового закона о финансовом мониторинге.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что это означает: финучреждения будут тщательнее проверять операции клиентов с высоким риском и меньше внимания уделять обычным операциям.

Если у банка возникло подозрение, что операция связана с отмыванием средств, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения, он должен немедленно уведомить Госфинмониторинг о своих подозрениях. И приложить к отчету свои обосновательные выводы и документы.

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Операции по обналичиванию в Украине и со средствами, полученными вследствие коррупции, являются наиболее рисковыми. Это оценка европейских экспертов MONEYVAL. Поэтому информация о таких операциях должна как можно быстрее предоставляться Госфинмониторингу.

Банки должны разработать правила проверки финансовых операций, которые бы помогали быстро выявлять подозрительные операции и деятельность.

Как банк должен выявлять подозрительные операции. Несколько обязательных составляющих формулы:

разработка показателей для определения подозрительных операций или деятельности;

автоматизация процесса обнаружения подозрительных операций;

осуществление банком постоянного анализа подозрительных операций;