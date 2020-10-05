ЕС не намерен вводить общий карантин и закрывать границы

Евросоюз не намерен вводить общий карантин. Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза в зависимости от уровня пандемии с едиными правилами перемещений.
Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении.
Также ЕС не будет закрывать границы.
“Еврокомиссия разработала систему цветовых кодов для регионов, которая разделит все регионы ЕС на красную, оранжевую (желтую) и зеленую зоны риска. Система основана на общих критериях и общих требованиях и позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введения общего карантина”, – заявила она.
Напомним, в Чехии с понедельника, 12 октября, вступили в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Кроме того, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Италия готовится усилить карантин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Всемирный банк прогнозирует рост бедности в УкраинеВчера, 08:11 - 951 10
Набсовет "Нафтогаза" покидает иностранец: "Нарастает саботаж со стороны коррумпированных сил"Вчера, 11:46 - 1321 7
В Китае металлургический завод подарил сотрудникам 4 тысячи автоВчера, 03:32 - 2036 6
Требование МВФ: тарифы на коммуналку установят местные властиВчера, 13:00 - 1133 4
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 990 4
Сколько стоят квартиры в новостройках Киева осенью (инфографика)Вчера, 15:06 - 5516
monobank снижает процентные ставки по депозитам в гривнеВчера, 16:18 - 3203 3
Как изменить количество зарегистрированных лиц для корректных начислений коммуналкиВчера, 08:34 - 3101 3
Как вернуть депозит в случае замены паспорта (инфографика)Вчера, 14:00 - 1617
Банки будут тщательно проверять операции клиентов с высоким рискомВчера, 20:01 - 1510
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"Вчера, 12:55 - 195
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 989 4
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1355
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1196
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1453