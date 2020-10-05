0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Самый быстрый в мире электрод компании Nawa втрое увеличит плотность энергии литиевых батарей (видео)

Самый быстрый в мире электрод компании Nawa втрое увеличит плотность энергии литиевых батарей (видео)

Французская компания Nawa начала производство нового электрода, который радикально усилит производительность существующих и будущих литиевых батарей. Это позволит в три раза увеличить плотность энергии, и в десять раз мощность. Также это позволит намного ускорить время зарядки и продлить срок службы батареи в пять раз.

Компания Nawa Technologies известна как производитель суперконденсаторов, и уже заявляла, что те же электроды, которые используются в этих устройствах, она собирается адаптировать для нынешних литий-ионных батарей, чтобы значительно увеличить их производительность, сообщает New Atlas.

Главная инновация компании заключается в устройстве электрода и движении ионов в активном материале электрода. Современные электроды из активированного угля сделаны из смеси порошка, добавок и связующего вещества. Там, где используются углеродные нанотрубки, они принимают форму спутанных спагетти. От этого ионы движутся хаотично, их путь к струйному коллектору часто оказывается заблокирован.

Вертикально расположенные углеродные нанотрубки Nawa в анодах или катодах больше похожи на щетку для волос с сотней миллиардов прямых отростков на каждом квадратном сантиметре поверхности. Каждый из них покрыт активным материалом.

В результате происходит существенное сокращение длины пробега ионов, так как каждая частица лития более или менее непосредственно соединяется с нанотрубками. Дистанция, которую должны пройти ионы через литиевый материал, – всего несколько нанометров, а не несколько микрометров, как в обычном электроде.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.