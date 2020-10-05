Самый быстрый в мире электрод компании Nawa втрое увеличит плотность энергии литиевых батарей (видео)

Французская компания Nawa начала производство нового электрода, который радикально усилит производительность существующих и будущих литиевых батарей. Это позволит в три раза увеличить плотность энергии, и в десять раз мощность. Также это позволит намного ускорить время зарядки и продлить срок службы батареи в пять раз.

Компания Nawa Technologies известна как производитель суперконденсаторов, и уже заявляла, что те же электроды, которые используются в этих устройствах, она собирается адаптировать для нынешних литий-ионных батарей, чтобы значительно увеличить их производительность, сообщает New Atlas.

Главная инновация компании заключается в устройстве электрода и движении ионов в активном материале электрода. Современные электроды из активированного угля сделаны из смеси порошка, добавок и связующего вещества. Там, где используются углеродные нанотрубки, они принимают форму спутанных спагетти. От этого ионы движутся хаотично, их путь к струйному коллектору часто оказывается заблокирован.

Вертикально расположенные углеродные нанотрубки Nawa в анодах или катодах больше похожи на щетку для волос с сотней миллиардов прямых отростков на каждом квадратном сантиметре поверхности. Каждый из них покрыт активным материалом.

В результате происходит существенное сокращение длины пробега ионов, так как каждая частица лития более или менее непосредственно соединяется с нанотрубками. Дистанция, которую должны пройти ионы через литиевый материал, – всего несколько нанометров, а не несколько микрометров, как в обычном электроде.