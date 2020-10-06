Ученые рассказали, на каких поверхностях коронавирус живет дольше

Исследовательская группа в Австралии показала, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, жизнеспособен даже после 28 дней пребывания на таких поверхностях, как стекло и банкноты.

Это исследование является убедительным напоминанием о том, что нам также нужно внимательно следить за тем, к чему мы прикасаемся, подчеркнули ученые.

Исследователи взяли штамм SARS-CoV-2 и поместили его в раствор, имитирующий человеческий слизь. Конечная концентрация вируса в поддельной слизи составляла 4,97×10 7 / мл, что, по оценкам исследователей, примерно равно количеству вируса, присутствующего в слизи пациента с COVID-19 с высокой вирусной нагрузкой.

“Хотя титр вируса, использованного в этом исследовании, высок, он представляет собой возможное количество вируса, которое может быть отложено на поверхности», — пишет в своей статье команда австралийской организации научных и промышленных исследований Содружества Наций.

Затем команда дала слизи высохнуть на объектах из нержавеющей стали, стекла, винила, хлопка, полимера и бумаги при трех различных температурах: 20 °C, 30 °C и 40 °C без какого-либо влияния света.

Они взяли образцы высушенной слизи через один час и через 1, 3, 7, 14, 21 и 28 дней после «заражения». Команда обнаружила, что вирус оставался и мог быть обнаружен в течение 28 дней на большинстве поверхностей при 20 °C — единственным исключением был хлопок.

«При 20 °C, что примерно соответствует комнатной температуре, мы обнаружили, что вирус был чрезвычайно устойчивым, выживая в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов и пластиковые банкноты», — сказал один из исследователей CSIRO, Дебби Иглз.

“Для контекста, аналогичные эксперименты с гриппом А показали, что он выживает на поверхности в течение 17 дней, что подчеркивает, насколько устойчивым является SARS-CoV-2», — добавил ученый.

Однако при более высоких температурах вирус погибал гораздо быстрее. Время, необходимое для того, чтобы вирус находился ниже предела обнаружения для стекла, винила, нержавеющей стали, полимера и бумаги, составлял от 3 до 21 дня при температуре от 30 °C до 40 °C.

Однако стоит признать, что исследователи держали все образцы в темноте, чтобы попытаться ограничить воздействие ультрафиолетового света — это означает, что эти результаты могут не соответствовать действительности в реальных ситуациях с другими условиями. Также неясно, какое количество жизнеспособного вируса необходимо, чтобы человек заболел.

Исследователь верхних дыхательных путей Кардиффского университета Рон Эклс заявил, критикуя исследования, что вывод о том, что вирус может выжить в течение 28 дней, вызывает «ненужный страх у населения», а отсутствие настоящей слизи является недостатком работы, поскольку настоящая слизь содержит ферменты, которые могут уничтожить вирус.

“Ношение маски, избегание больших скоплений людей, регулярное мытье рук и чистка поверхностей по-прежнему являются наилучшими способами защитить себя», – подчеркнули авторы работы.