Razer выпустила свое первое игровое кресло Iskur по цене $500 (видео)

Компания Razer создала своё первое игровое кресло под названием Iskur. Новинка очень напоминает модели Secretlab Omega и Titan, хотя Razer заявляет, что кресло не является результатом сотрудничества с Secretlab, а «спроектировано и разработано собственными силами».
Тем не менее, имеются и некоторые отличия. Так, игровое кресло Razer Iskur обеспечивает лучшую поддержку позвоночника по сравнению с решениями Secretlab. Кресло может использоваться игроками ростом от 170 см до 190 см и массой до 136 кг. Как отмечает производитель, подушка кресла изготовлена из пеноматериала высокой плотности, а снаружи новинка обшита многослойной искусственной кожей.
Подлокотники можно гибко настраивать в соответствии со своими предпочтениями. Пользователь может регулировать их вверх и вниз, вперед и назад, влево и вправо, а также поворачивать внутрь или наружу. Также можно регулировать высоту кресла, его наклон, положение спинки и поясничную поддержку.
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