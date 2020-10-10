Украинцы стали больше рассчитываться в интернете и бесконтактно (инфографика)

Общее количество транзакций по картам за девять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, выросло на 11%, а объемы прибавили 7,2%. Год назад аналогичные показатели составили 21% и 19% соответственно.

Такие данные обнародовал Украинский процессинговый центр (UPC) 12 октября 2020 года.

За три квартала 2020 года украинцы более чем на 40% оплачивали услуги в Интернете, а средняя сумма чека выросла вдвое, по сравнению с прошлым годом. Чаще всего платили за коммунальные услуги, пополняли мобильный счет, платили за видеоигры.

Кроме этого, рассчитывались в супермаркетах, за такси, услуги курьеров и т.д.

Оплата картой в ​​POS-терминалах:

за 9 месяцев 2020 года доля покупок картой в ​​ POS -терминалах по количеству транзакций достигла 62,2% от всех финансовых транзакций по картам банков-клиентов UPC ;

по сравнению с прошлым годом, этот показатель составлял 59,1. Общее количество покупок картой выросло на 17,1%, но на 8% меньше чем в 2019 году, и составляло в среднем в месяц 5,7 транзакций на одну активную карту за девять месяцев 2020 года;

в этот период также держатели карт тратили меньше на покупки. Средняя сумма чека составляла 541 грн, что на 14% меньше, чем в прошлом году;

57% от всех оплат картами в POS -терминалах занимают бесконтактные транзакции. Количество таких операций возросло на 44%, а по объемам увеличились на 48%.

Операции по снятию наличных:

за три квартала 2020 года их доля достигла 21,6% (в ATM – 20,0%, в POS – 1,6%) от всех финансовых транзакций по картам банков-клиентов UPC ;

количество операций по снятию наличных в банкомате уменьшилось на 18,8% и составляет две сделки в месяц на одну активную карту. Объемы АТМ -транзакций уменьшились на 10,9%, а средняя сумма чека была равна 3100 грн, что на 10% больше, чем в прошлом году;

количество операций по снятию наличных в отделениях банка увеличилось на 31,7%, а объемы транзакции – на 4,4%.

Переводы с карты на карту:

держатели платежных карт на 71,5% чаще отправляют средства на другие карты. Суммы таких переводов увеличились на 71,9% и составляют 2174 грн;

за девять месяцев 2020 года рынок карт демонстрирует увеличение показателей, но в два раза замедлились динамика роста.

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