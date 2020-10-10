Украинцы стали больше рассчитываться в интернете и бесконтактно (инфографика)

Общее количество транзакций по картам за девять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, выросло на 11%, а объемы прибавили 7,2%. Год назад аналогичные показатели составили 21% и 19% соответственно.
Такие данные обнародовал Украинский процессинговый центр (UPC) 12 октября 2020 года.
За три квартала 2020 года украинцы более чем на 40% оплачивали услуги в Интернете, а средняя сумма чека выросла вдвое, по сравнению с прошлым годом. Чаще всего платили за коммунальные услуги, пополняли мобильный счет, платили за видеоигры.
Кроме этого, рассчитывались в супермаркетах, за такси, услуги курьеров и т.д.
Оплата картой в POS-терминалах:
Операции по снятию наличных:
Переводы с карты на карту:
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