НБУ: Минфин за три квартала разместил ОВГЗ на 136 млрд грн, $2,6 млрд, €630 млн

По данным НБУ, за три квартала Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 136,25 млрд грн, долларовые – на 2,58 млрд долл, евровые – на 630 млн долл со средневзвешенной доходностью соответственно 9,9%, 3,3%, 2,2%.

На погашение ОВГЗ и уплату процентов Минфин потратил 255,9 млрд грн, в т. ч. на погашение бумаг – 200,3 млрд грн, а на уплату процентов – 55,6 млрд грн.

В действующей редакции госбюджета на 2020 год предусмотрены заимствования на 642,7 млрд грн, в т. ч. внутренние – 377,6 млрд грн, внешние – 265,1 млрд грн.

Ранее Министерство финансов сообщало, что фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-сентябрь составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период.

Как отмечалось, всего от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета было привлечено 219,7 млрд грн (80,7% плана), в т. ч. в иностранной валюте 87,7 млрд грн (2,6 млрд долл и 0,7 млрд евро).