Минус 1,2 миллиарда: Футбольный клуб Ахметова показал доходы за прошлый сезон

Доходы футбольного клуба “Шахтер” в сезоне 2019-2020 составили 2 млрд 522 млн грн с учетом НДС – это на 1,24 млрд грн меньше, чем в сезоне 2018-2019.
Об этом говорится в годовом отчете клуба, опубликованном на официальном сайте.
Отмечается, что статьи доходов клуба – продажа и аренда игроков, доходы от ФИФА и УЕФА и доходы от коммерческой деятельности.
В частности, в сезоне 2019/2020 доходы “Шахтера” от продажи и аренды футболистов составляли 928 млн грн (в сезоне 2018/2019 – 1 млрд 478 млн гривен).
Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составляли 1 млрд 256 млн гривен (в сезоне 2018/2019 – 1 млрд 603 миллиона гривен), клуб принимал уччасть в групповом этапе Лиги Чемпионов, после этого дошел до полуфинала Лиги Европы.
Суммарный доход от коммерческой деятельности составил 338 млн гривен (в сезоне 2018/2019 – 680 млн гривен).
Доход от спонсорства и рекламы – 275 млн, от продажи атрибутики – 14 млн, от реализации ТВ-прав – 13 млн.
В отчете отмечается, что в сезоне-2019/20 ФК “Шахтер” заплатил в госбюджет 370,2 миллиона гривен налогов (в прошлом сезоне – 512,3 млн гривен налогов). Сумма НДФЛ составила 317,9 миллиона гривен.
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