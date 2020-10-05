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Водителям напомнили, когда и какой можно получить штраф за изменение номерного знака

Водителям напомнили, когда и какой можно получить штраф за изменение номерного знака

Патрульная полиция Днепропетровской области решила напомнить водителям о правилах относительно номерного знака.

Об этом говорится на официальной Facebook-странице ведомства.

“Водители, напоминаем, в соответствии с п. 30.2 правил дорожного движения Украины запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, номера должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Штрафы. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по ч. 6 ст. 121 КУоАП и влечет наложение штрафа в размере 170 гривен.

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За что можно получить штраф:

  • за закрывание номерного знака другими предметами;
  • за нанесение покрытий, препятствующих или затрудняющих его идентификацию;
  • за загрязненный номерной знак, если он не позволяет четко определить символы;
  • за переворачивание номерных знаков;
  • за номера без освещения.

Справка Finance.ua:

  • Министерство внутренних дел хочет упростить процесс регистрации транспортного средства и выдачи номерного знака.
  • Министерство предлагает передать изготовление номерных знаков для транспортных средств, подлежащих государственной регистрации, и номерных знаков для разовых поездок субъектам хозяйствования.

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По материалам Finance.UA
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