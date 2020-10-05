Водителям напомнили, когда и какой можно получить штраф за изменение номерного знака

Патрульная полиция Днепропетровской области решила напомнить водителям о правилах относительно номерного знака.
Об этом говорится на официальной Facebook-странице ведомства.
“Водители, напоминаем, в соответствии с п. 30.2 правил дорожного движения Украины запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, номера должны быть чистыми и достаточно освещенными.
Штрафы. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по ч. 6 ст. 121 КУоАП и влечет наложение штрафа в размере 170 гривен.
За что можно получить штраф:
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