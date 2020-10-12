Модель Mazda 6 останется без дизельного мотора

Руководство компании Mazda сообщило, что для Европы они прекратят выпускать модель 6 с дизельным двигателем. Одновременно с этим снимаются с продажи и актуальные версии модели.
Напомним, что под капотом Mazda 6 установлен дизельный мотор объемом 2,2 литра, который уже не соответствует экологическому стандарту ЕС. Исходя из этого японская компания и приняла решение отозвать оставшиеся дизельные версии. Сейчас эту модель можно найти только на складе в дилерском центре.
На сегодняшний день на европейском рынке компания Mazda представлена только одной дизельной моделью – кроссовером CX-5. Его мотор отвечает требованиям экологии.
А вот на территории США еще разрешены такие моторы. Однако многие автомобильные концерны перестали делать ставку на «дизель», уделяя внимание гибридам и электрическим версиям.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кому и за что в Украине платят от 50 тысяч зарплатыВчера, 16:18 - 1428 18
Украинцам объяснили, как сэкономить на отопленииПозавчера, 20:06 - 1526 18
Карантин может неожиданно развернуть курс доллара: аналитики дали прогнозВчера, 17:09 - 3873 7
Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне - МинфинВчера, 12:45 - 3071 7
Каким будет курс гривны к доллару до 2025 года - прогноз МВФВчера, 10:30 - 2970 6
Карантин может неожиданно развернуть курс доллара: аналитики дали прогнозВчера, 17:09 - 3873 7
Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне - МинфинВчера, 12:45 - 3071 7
Каким будет курс гривны к доллару до 2025 года - прогноз МВФВчера, 10:30 - 2970 6
Volkswagen презентовал новую мощную версию Golf GTI (фото)Вчера, 05:34 - 2270 1
Ford до конца года прекращает выпуск всех марок своих седановВчера, 02:49 - 1815
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 558
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1329 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1685
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1518 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1723