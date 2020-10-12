Модель Mazda 6 останется без дизельного мотора

Руководство компании Mazda сообщило, что для Европы они прекратят выпускать модель 6 с дизельным двигателем. Одновременно с этим снимаются с продажи и актуальные версии модели.

Напомним, что под капотом Mazda 6 установлен дизельный мотор объемом 2,2 литра, который уже не соответствует экологическому стандарту ЕС. Исходя из этого японская компания и приняла решение отозвать оставшиеся дизельные версии. Сейчас эту модель можно найти только на складе в дилерском центре.

На сегодняшний день на европейском рынке компания Mazda представлена ​​только одной дизельной моделью – кроссовером CX-5. Его мотор отвечает требованиям экологии.

А вот на территории США еще разрешены такие моторы. Однако многие автомобильные концерны перестали делать ставку на «дизель», уделяя внимание гибридам и электрическим версиям.