Вид обновленного Mitsubishi Eclipse Cross рассекретили до премьеры (Фото)

Фотографии фирменного буклета Mitsubishi с изображением обновленного Eclipse Cross появились в сети. Компактный кроссовер получит серьезно переработанный экстерьер и улучшенный интерьер, а также гибридную силовую установку PHEV.

После рестайлинга кроссовер сохранит узнаваемый дизайн по Х-образной радиаторной решетке, однако передняя часть автомобиля сильно переделана. Фары станут еще более «злыми», а оптика в нижней части бампера получит хромированную окантовку.

Будет переделан задний бампер, а эффектный фонарь-спойлер исчезнет, и заднее стекло приобретет более традиционный вид. Задняя светотехника будет составляющей, а вся кормовая часть начнет напоминать ASX.

Из-за того что Mitsubishi Eclipse Cross получит версию из гибрида, салон автомобиля также серьезно изменился. Был переделан селектор АКПП, а на приборной панели теперь отражается индикатор заряда батареи. Вместо тахометра теперь установлена круглая шкала, которая показывает режимы работы силовой установки. Обновленный Eclipse Cross независимо от типа двигателя будет поставляться с новой информационно-развлекательной системой.



Премьера новинки должна состояться до конца осени, однако пока автопроизводитель не раскрыл точную дату. Рестайлинговая модель ориентирована на рынки Азии.