Как выглядит готовый терминал Запорожского аэропорта (фото)

Мэр Запорожья Владимир Буряк опубликовал фотографии готового интерьера нового терминала в местном аэропорту.
В нем размещено необходимое оборудование, указатели, информационные мониторы, места для ожидания пассажиров.
«Надеюсь, что уже в конце октября мы откроем терминал. Это будет большое событие не только для города, но и всей страны, т.к. наш терминал ничем не хуже европейских», — заявил Буряк.
По словам мэра города, достроили здание еще в конце 2019 года, но из-за ряда причин его до сих пор не ввели в эксплуатацию. Ранее Буряк обвинил в задержке областные власти, которые затягивали подписание титула строительства объекта.
До сих пор согласование документов не завершено, а открыть двери для пассажиров аэровокзальный комплекс сможет только после окончания всех формальностей.
Новый терминал в аэропорту Запорожье имеет два уровня и площадь 12320 квадратных метров. Он может одновременно обслуживать на вылет и прилет как внутренние, так и международные рейсы. Пропускная способность международной зоны составляет 250 пассажиров в час, внутренней — 150 пассажиров в час.
Терминал достроили в конце 2019 года, после чего начали подготовительные работы к запуску. Предполагалось, что первых пассажиров новый комплекс примет в конце марта 2020 года с началом полетов в Запорожье авиакомпании Wizz Air.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За 10 лет покупательная способность пенсионеров сократится почти на 20% - экспертВчера, 16:00 - 1337 15
Набсовет "Нафтогаза" покидает иностранец: "Нарастает саботаж со стороны коррумпированных сил"6 ч. назад - 934 5
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 881 4
В Китае металлургический завод подарил сотрудникам 4 тысячи авто14 ч. назад - 1420 4
Как изменить количество зарегистрированных лиц для корректных начислений коммуналки9 ч. назад - 1803 3
Как правильно оформить субсидию (инфографика)Вчера, 20:17 - 5930
По всему миру умирают биржи криптовалют - аналитикиВчера, 17:26 - 4417
Как изменить количество зарегистрированных лиц для корректных начислений коммуналки9 ч. назад - 1803 3
Kia обновила популярный кроссовер (фото)17 ч. назад - 1785
В Китае металлургический завод подарил сотрудникам 4 тысячи авто14 ч. назад - 1420 4
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"5 ч. назад - 114
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 881 4
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1315
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1162
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1419