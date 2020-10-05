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Как выглядит готовый терминал Запорожского аэропорта (фото)

Как выглядит готовый терминал Запорожского аэропорта (фото)

Мэр Запорожья Владимир Буряк опубликовал фотографии готового интерьера нового терминала в местном аэропорту.

В нем размещено необходимое оборудование, указатели, информационные мониторы, места для ожидания пассажиров.

«Надеюсь, что уже в конце октября мы откроем терминал. Это будет большое событие не только для города, но и всей страны, т.к. наш терминал ничем не хуже европейских», — заявил Буряк.

По словам мэра города, достроили здание еще в конце 2019 года, но из-за ряда причин его до сих пор не ввели в эксплуатацию. Ранее Буряк обвинил в задержке областные власти, которые затягивали подписание титула строительства объекта.

До сих пор согласование документов не завершено, а открыть двери для пассажиров аэровокзальный комплекс сможет только после окончания всех формальностей.

Новый терминал в аэропорту Запорожье имеет два уровня и площадь 12320 квадратных метров. Он может одновременно обслуживать на вылет и прилет как внутренние, так и международные рейсы. Пропускная способность международной зоны составляет 250 пассажиров в час, внутренней — 150 пассажиров в час.

Терминал достроили в конце 2019 года, после чего начали подготовительные работы к запуску. Предполагалось, что первых пассажиров новый комплекс примет в конце марта 2020 года с началом полетов в Запорожье авиакомпании Wizz Air.

По материалам Avianews.com
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