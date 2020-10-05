Кредитние рейтинги ООО «ИЛТА» подтвержден на уровне uaA +

Рейтинговое агентство «Кредит Рейтинг» 02.10.2020 года обновила рейтинг эмитента ООО «Илта».

По последним данным рейтинг ценных бумаг установлена ​​на уровне uaA + с прогнозом «стабильный».

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На момент публикации размещены 99,9% корпоративных облигаций серии А (49926 облигаций серии А (ISIN UA5000000753). Компании удалось привлечь от продажи ценных бумаг 50 738 000 грн инвестиций.

Основными инвесторами стали ведущие страховые компании Украины (75,9%), инвестиционные фонды (12,3%), и другие инвесторы (11,8%). В 2020 году было проведено выплату дохода владельцам ценных бумаг за 3 купонные периоды в размере 4 715 тыс грн. (Процентная ставка составляет 18% годовых и будет действовать до 29.11.2020 г.). Ставку на 5-8 купонные периоды будет объявлен в 09.11.2020 года.

ООО «Илта» — официальный дилер автомобилей PEUGEOT, а со 2-го полугодия также марок CITROEN и DS Automobiles в Киеве и Киевской области. Компания, также, хорошо известна на рынке лизинга легкового и коммерческого автотранспорта.

В декабря 2019 года общество объявило о проведении закрытого размещения корпоративных облигаций на сумму 50 млн грн: 50 000 шт номинальной стоимостью 1000 грн., сроком до 24.11.2024 года.

Ценные бумаги находятся в биржевом списке ПАО Фондовая биржа «ПФТС».

По словам председателя Общества Мищенко С.А .: «Привлечение дополнительных инвестиций на фондовом рынке стало для нас новым вызовом. По нашему мнению ключевыми факторами успеха, в реализации данного проекта, стали безупречная репутация и почти тридцатилетний опыт компании ».