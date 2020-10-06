Кредитные союзы смогут выпускать платежные карты

Это произойдет после принятия законопроектов о платежных услугах и кредитных союзах.
Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
«Одно из изменений, которое касается платежного рынка, заключается в том, что кредитные союзы смогут стать членами платежных систем и выпускать платежные карты. В проекте закона о кредитных союзах эта норма будет прописана», – сказал Алексей Шабан.
Замглавы НБУ считает, что закон О платежных услугах существенно изменит платежный ландшафт.
“Во-первых, чтобы стать участником платежного рынка, необязательным будет участие в платежных системах. Во-вторых, мы разделяем сами платежные услуги: будет семь финансовых услуг и две нефинансовые. За счет того, что эти услуги станут более атомарными и простыми, финтех-стартапы смогут сконцентрироваться на том, чтобы «допилить» до совершенства каждую конкретную услугу», – пояснил Алексей Шабан.
Проекты законов О платежных услугах и кредитных союзах планируется подать в Верховную Раду до конца года.
“Качественная их проработка требует чуть больше времени, чем мы изначально планировали”, – сказал Алексей Шабан.
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