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80% пенсионеров в Украине живут за пределом монетарной бедности - омбудсмен

80% пенсионеров в Украине живут за пределом монетарной бедности - омбудсмен

Пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе Социального форума Совета ООН по правам человека.

В Украине прожиточный минимум составляет около 75 долларов на одного человека в месяц, минимальная зарплата — 176 долларов, а более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности.

“Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости”, — отметила Денисова.

Она также подчеркнула, что в Украине неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. По словам Денисовой, пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

По материалам Зеркало Недели
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