0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 321 0

Крупный европейский лоукостер понес убытки на миллиард долларов

Крупный европейский лоукостер понес убытки на миллиард долларов

Британский лоукостер EasyJet, один из крупнейших в Европе, в 2020 финансовом году получил убытки на 1,05-1,09 млрд долларов. Это произошло впервые за 25 лет существования авиаперевозчика. В связи с этим EasyJet обратился за помощью к британскому правительству.

Только с сентября по июль 2020 года авиакомпания лишилась 62% пассажиров, если сравнивать с докарантинными объемами перевозок. Зимой 2020-2021 EasyJet планирует сэкономить, сосредоточившись только на выполнении самых прибыльных рейсов. Маршрутная сеть лоукостера сократится на три четверти.

“Правительству Великобритании срочно необходимо принять индивидуальный пакет мер, чтобы гарантировать, что авиакомпании смогут поддержать восстановление экономики, когда это произойдет”, – заявил исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен.

Напомним, многие авиакомпании продолжают отказываться от выполнения рейсов или сокращать их число. Например, недавно лоукостер Wizz Air отменил десятки авиарейсов из Украины. Изменения расписания пока введены на месяц.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.