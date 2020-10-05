Крупный европейский лоукостер понес убытки на миллиард долларов

Британский лоукостер EasyJet, один из крупнейших в Европе, в 2020 финансовом году получил убытки на 1,05-1,09 млрд долларов. Это произошло впервые за 25 лет существования авиаперевозчика. В связи с этим EasyJet обратился за помощью к британскому правительству.
Только с сентября по июль 2020 года авиакомпания лишилась 62% пассажиров, если сравнивать с докарантинными объемами перевозок. Зимой 2020-2021 EasyJet планирует сэкономить, сосредоточившись только на выполнении самых прибыльных рейсов. Маршрутная сеть лоукостера сократится на три четверти.
“Правительству Великобритании срочно необходимо принять индивидуальный пакет мер, чтобы гарантировать, что авиакомпании смогут поддержать восстановление экономики, когда это произойдет”, – заявил исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен.
Напомним, многие авиакомпании продолжают отказываться от выполнения рейсов или сокращать их число. Например, недавно лоукостер Wizz Air отменил десятки авиарейсов из Украины. Изменения расписания пока введены на месяц.
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