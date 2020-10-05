Набсовет "Нафтогаза" покидает иностранец: "Нарастает саботаж со стороны коррумпированных сил"

Американский бизнесмен Амос Хохштайн прекращает полномочия независимого директора в наблюдательном совете НАК “Нафтогаз Украины”.
Об этом сообщает пресс-служба НАК.
Одной из причин такого решения Хохштайн назвал усиление противодействия процессам реформирования рынка газа и трансформации “Нафтогаза” в независимую эффективную компанию.
“Он также призвал правительство Украины продолжить курс на обеспечение независимости наблюдательных советов как предохранителя от возвращения коррупционных схем прошлого”, – говорится в сообщении.
В колонке для издания KyivPost американец написал, что “Нафтогазу” грозит нарастающий саботаж со стороны коррумпированных сил”. Он заявил, что руководство “Нафтогаза” встречало сопротивление на каждом этапе трансформации компании.
“Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и попытками олигархов обогатиться за счет сомнительных сделок”, – пишет Хохштайн.
Хохштайн считает, что попытки саботажа усилились в последнее время, поскольку международное сообщество испытывало усталость от Украины, а администрация Дональда Трампа больше не занималась антикоррупционной повесткой дня. По его словам, наиболее ярко и вопиющим образом это проявилось, когда правительство Украины недавно согласовало и утвердило меморандум о взаимопонимании с компанией Louisiana Natural Gas, которую Хохштайн считает сомнительной.
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