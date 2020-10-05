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Virtuix представила иммерсивную беговую дорожку для VR-игр (видео)

Virtuix представила иммерсивную беговую дорожку для VR-игр (видео)

Компания Virtuix представила разнонаправленную беговую дорожку для VR-игр Virtuix Omni One. Новая модель отличается от вышедшей ранее Omni Pro более компактными габаритами. Устройство подойдет для домашнего использования.

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Компания Virtuix называет свой продукт не иначе, как настоящей революцией и прорывом в области разработки иммерсивных беговых дорожек для VR. Новинка дает пользователю полную свободу движений – можно не только бегать, но также прыгать, становиться на колени, передвигаться вприсядку, причем в любом направлении.

Virtuix Omni One, помимо дорожки, включает в себя автономную гарнитуру и жилет, который зафиксирован на подвижной штанге.

Релиз платформы состоится во второй половине 2021 года. К этому моменту обещают поддержку минимум 30 игр. Устройство можно будет купить в двух вариантах:

  • полный комплект вместе с VR-шлемом будет стоить 1 995 долларов;
  • набор для разработчиков Omni One без VR-гарнитуры обойдется в 995 долларов.

В последнем случае VR-шлем придется покупать отдельно.

По материалам Телеканал новин 24
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