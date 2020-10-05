Межбанк: выходной в США снизит активность рынка

Понедельник на валютном рынке Украины пройдет без особых объемов операций, хотя особого спокойствия мы все же обещать не можем. Но об этом ниже.

По нашим прогнозам статистика торгов 12 октября составит до $100-120 млн при совершении до 350-420 сделок. Виной всему – выходной в США. Американцы отмечают День Колумба и все расчеты по доллару пройдут на условиях поставки ТОМ. То есть – расчеты в гривне сегодня, поставка доллара – завтра. Это не популярный формат операций для нашего межбанка и основная часть клиентов либо уже закрыла свои сделки еще в пятницу (что кстати, и подтянуло котировки доллара вверх к концу сессии 9 октября), либо – перенесет эти сделки уже сразу на завтра. Поэтому 12-го числа в основном клиенты будут работать с евро и с рублем, с которыми сегодня все операции проходят в обычном формате расчетов “день в день”.

Учитывая, что доллар по прежнему занимает основное место в расчетах на нашем межбанке – отсутствие работы по нему в обычном режиме очень сильно снизит общие объемы статистики. Но именно малообъемный и достаточно вялый рынок позволит отдельным игрокам постараться “погонять” курс доллара в течение дня на мелких суммах. Нацбанку в этом случае нет смысла особо вмешиваться в ход событий, так как основная часть клиентов банков сегодня не особо “пострадает” от таких ситуативных раскачек курса и поэтому у спекулянтов есть отличный шанс поиграть с курсом в тех пределах, которые им позволит фактический спрос на валюту. И они постараются этим воспользоваться.

Кроме фактора расчетов по доллару на ТОМе – сегодня на наш межбанк еще окажет влияние:

1) активная работа клиентов по евро и рублю;

2) приближение уже украинского выходного – Дня защитника Украины (среда);

3) скорое наступление дней бюджетных проплат.

Клиенты постараются в понедельник оперативно закрыть свои сделки в евровалюте и рубле, чтобы завтра уже перед нашими праздниками – сосредоточиться на своих расчетах в долларе.

Мы вряд ли сегодня увидим регулятор на рынке с интервенциями по доллару, так как объемов предложения этой валюты на торгах будет немного, а расчеты ТОМом по доллару Нацбанк тоже уж очень-то и не прельщают.

Наличный рынок продолжит полностью ориентироваться на ситуацию на межбанке по евро и рублю, но не будет сильно реагировать на возможные изменения на торгах по доллару. При курсообразовании по американской валюте он будет жить “своей жизнью”, ориентируясь на реальный спрос и предложение со стороны граждан и уровень конкуренции в своем регионе.

Курсы межбанка по прогнозу на 12 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,15 – 28,40 гривен, евро – коридор 33,18 – 33,58 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,23 / 28,25

евро – 33,34 / 33,35

Курсы валют на Межбанке

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