Турция продолжит разведку нефти и газа в Средиземноморье до 9 ноября

Турецкое судно “Barbaros Hayreddin Paşa”, ведущее геологоразведочные исследования нефти и газа, продолжит работу в восточной части Средиземноморья до 9 ноября.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Hurriyet.
Ранее Анкара заявляла о том, что это судно будет проводить исследования в регионе до 18 октября. Вместе с ним продолжат работу и два судна технической поддержки.
На прошлой неделе сообщалось, что турецкое буровое судно покинуло исключительную экономическую зону Кипра, что рассматривается как шаг к возможной деэскалации.
Как сообщалось, лидеры ЕС обвинили Турцию в нарушении международного права в связи с буровыми работами в Восточном Средиземноморье и заявили, что оставляют за собой возможность введения санкций.
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