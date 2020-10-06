Правительство внесло изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок предоставления государственной поддержки микропредпринимательства и малого предпринимательства, согласно которому реализуется программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Соответствующее решение было принято 9 октября.Об этом сообщается на сайте правительства.
Внесены изменения в программы касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро и исключение из Порядка требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса – решение принимать банки-кредиторы.
Также изменениями расширены цели использования кредитных средств возможностью приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.
Соответствующие изменения в программу «Доступные кредиты 5-7-9%» были приняты в рамках выполнения поручения Правительству разработать и утвердить программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, а также субъектов хозяйствования сферы культуры, креативных индустрий, туризма, деятельность которых находится под влиянием введенных ограничений и/или запретов, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19.
“Государственной программе «Доступные кредиты «5-7-9%» предусмотрены мероприятия, которые являются универсальным и действенным механизмом кредитования малого бизнеса с финансовой государственной поддержкой путем компенсации процентов по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства независимо от сферы их деятельности .
Поэтому внесены в программу изменения расширяют возможность воспользоваться ею как субъектами хозяйствования указанных индустрий, так и фермерскими и сельскохозяйственными хозяйствами, имеющим убытки из-за нынешнюю засуху.
Более 70% гривневых кредитов, которые были выданы банками с февраля по август этого года, были изданы в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%», – отметил министр финансов Сергей Марченко.
Напомним, Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 19-ю банками. Список здесь.
По состоянию на 5 октября этого года в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уже заключено 4127 кредитных договоров на общую сумму 9,82 миллиарда гривен.
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