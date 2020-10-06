Шведский стартап Einride представил следующее поколение своего автономного электрогрузовика Pod

Шведский стартап Einride показал свой первый автономный электрогрузовик T-Pod еще в 2017 году, однако теперь компания наконец добралась до уровня серийного производства и представила обновленную версию модели. По словам создателей, электрогрузовик стал более аэродинамичным и технологически готовым к массовому производству, но при этом сохранил основную особенность в виде отсутствия кабины.
Электрогрузовик теперь называют AET (Autonomous Electric Transport), при этом компания будет предлагать покупателями сразу четыре версии модели: AET 1 (Fenced), AET 2 (Nearby), AET 3 (Rural) и AET 4 (Highway). Все они выглядят одинаково внешне и имеют аналогичные грузовые способности (полный вес 26 тонн, вес груза — 16 тонн), однако отличаются беспилотными возможностями.
Первая версия AET 1 (Fenced) рассчитана исключительно для использования в пределах небольших закрытых территорий (портов, складов, логистических комплексов), где будет передвигаться по заранее определенным маршрутам. Следующая версия AET 2 (Nearby) сможет то же самое, но вдобавок будет способна преодолеть небольшое расстояние между портами/складами по публичным дорогам. Обе версии будут разгоняться максимум до 30 км/ч и иметь запас хода 130-180 км.
Версия AET 3 (Rural) сможет самостоятельно передвигаться по второстепенным, сельским и минимально загруженным дорогам между пунктами назначения со скоростью 45 км/ч. Самая продвинутая версия AET 4 (Highway) будет способна ездить по скоростным шоссе со скоростью до 85 км/ч.
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