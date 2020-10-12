Наталья Тищенко, Артем Ковбель: как не проглядеть воровство в компании, и при чем тут банкротство

Когда компания обнаруживает факт корпоративного мошенничества и обращается к нам для расследования, чаще всего – уже поздно:
- активы к тому моменту давно украдены/угнаны/реализованы;
- менеджер уволен, написал заявление на увольнение либо сбежал в другую страну;
- бизнес уверенно стремится к нулю, обязательства в разы превышают активы.
И вот это странно. Мошенничество, каким бы хитрым ни было, так или иначе влияет на компанию, на показатели ее прибыли, расходов и другое. Но практика показывает, что собственники изменений в цифрах не замечают. И часто потому, что не знают, на что смотреть.
Попробуем это исправить. Разберем метрики, которые сразу сигнализируют о риске воровства внутри компании.
Для удобства мы разделили их на две группы. Первая будет интересна бенефициарам, которые вложились в бизнес и не хотят потерять свои вложения, вторая – кредиторам, не желающим упустить из виду заемщиков.
Метрики для бенефициаров
Все четыре метрики попадают в категорию «must control». Акционеры и собственники должны регулярно их проверять, фиксируя все изменения.
Метрики для заемщиков и финансово-кредитных институций
Таким образом, банкротство становится хорошим инструментом для проведения процедуры форензик в случае невозможности получить доступ к документам, а форензик является инструментом, который предупреждает банкротство и предотвращает потерю активов.
Наталья Тищенко, управляющий партнер Nobili.
Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Botique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP
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