Наталья Тищенко, Артем Ковбель: как не проглядеть воровство в компании, и при чем тут банкротство

Когда компания обнаруживает факт корпоративного мошенничества и обращается к нам для расследования, чаще всего – уже поздно:

- активы к тому моменту давно украдены/угнаны/реализованы;

- менеджер уволен, написал заявление на увольнение либо сбежал в другую страну;

- бизнес уверенно стремится к нулю, обязательства в разы превышают активы.

И вот это странно. Мошенничество, каким бы хитрым ни было, так или иначе влияет на компанию, на показатели ее прибыли, расходов и другое. Но практика показывает, что собственники изменений в цифрах не замечают. И часто потому, что не знают, на что смотреть.

Попробуем это исправить. Разберем метрики, которые сразу сигнализируют о риске воровства внутри компании.

Для удобства мы разделили их на две группы. Первая будет интересна бенефициарам, которые вложились в бизнес и не хотят потерять свои вложения, вторая – кредиторам, не желающим упустить из виду заемщиков.

Метрики для бенефициаров

Финансовый рычаг (англ. – leverage) – соотношение заемного капитала и собственных средств. Если этот показатель падает – растет кредиторская задолженность (объём заёмных средств по сравнению с размером собственного капитала). Чем сильнее падение – тем выше вероятность мошенничества внутри компании;

Резкое падениe выручки компании – свидетельствует об уменьшение объёма продаж, а объём продаж, в большинстве случаев свидетельствует об уменьшении доли рынка. Если объективных причин для этого не было – повод задуматься о внутреннем саботаже;

Падение размера гросс маржи (англ. Gross margine). Гросс маржа – это объём продаж в денежном исчислении за минусом себестоимости. Ее резкое падение свидетельствует об увеличении издержек, что может говорить о преднамеренном увеличении затратной части. А это уже признак вывода денег за периметр актива.

Падение показателя EBITDA (англ. Earnings before interest, tax. Appreciation and amortization) – прибыль до вычета процента по кредиту, налогов и амортизации. Падение этого показателя говорит об увеличение издержек, причиной увеличения которых могу быть искусственно завышенные затраты путем оплаты денег на фиктивные предприятия.

Все четыре метрики попадают в категорию «must control». Акционеры и собственники должны регулярно их проверять, фиксируя все изменения.

Метрики для заемщиков и финансово-кредитных институций

Активные изменения в составе участников и руководстве. Новые участники чаще всего являются номинальными, за которыми уже числится с десяток компаний. Особенно актуально сейчас, когда вероятность нести субсидиарную и солидарную ответственность за минуса стала реальностью в связи с реформированием банкротного законодательства. Хотя уголовное производство о доведении до банкротства существовало и ранее, но он редко доходило до логического завершения. Сегодня же наличие такого инструмента, как банкротство, позволяет по результатам форензика и соответствующего финансового анализа арбитражного управляющего привлечь к материальной ответственности руководителя, а также возместить недостающую сумму кредиторских требований за счет бенефициара должника.

Изменение юридического адреса. Популярными в последнее время становятся труднодоступные места на неподконтрольных территориях.

Переименование компании. Достаточно частое явление. Помогает компаниям с именем и большими оборотами тихо уйти с рынка.

Уменьшение количества сотрудников. Чаще всего происходит одномоментно и массово. В большинстве случаев до последнего остаются работать руководитель и бухгалтер, которые и занимаются «подчисткой» оставшихся активов и документов.

Доменное имя — это первое, за что перестают платить правообладатели. Закрытие сайта и блокировку домена можно увидеть практически у всех уходящих с рынка компаниях.

Отчуждение объектов интеллектуальной собственности. Если имя должника представляло ценность для владельцев, то оно обязательно перепродаётся на дружественную компанию, дабы не растерять клиентов. И это легко проследить по реестрам.

Наличие ряда уголовных дел – это всегда говорило о нечистоплотности руководства компании.

Наличие корпоративных споров. Из собственного опыта – наличие таких споров практически всегда приводит к банкротству компании или ее более варварскому уходу с рынка.

Наличие судебных решений о взыскании задолженности, недоимка перед налоговой и залежавшиеся исполнительные производства – говорит о нежелании платить по долгам и, возможно, уже выведенном имуществе.

Выведение имущества. Редко, кто хочет оставлять свое нажитое добро на растерзание кредиторам. Как правило, имущество продаётся по заниженной цене, дабы минимизировать затраты по таким сделкам, и на аффилированных лиц, дабы минимизировать риски мошенничества. Кодекс по процедурам банкротства дает шикарный инструмент для признания таких сделок недействительными. В последствии, имущество, выведенное за 3 года до открытия процедуры банкротства, возвращается в ликвидационную массу должника и идет на погашение кредиторских требований.

Таким образом, банкротство становится хорошим инструментом для проведения процедуры форензик в случае невозможности получить доступ к документам, а форензик является инструментом, который предупреждает банкротство и предотвращает потерю активов.

Наталья Тищенко, управляющий партнер Nobili.

Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Botique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP