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Наталья Тищенко, Артем Ковбель: как не проглядеть воровство в компании, и при чем тут банкротство

Наталья Тищенко, Артем Ковбель: как не проглядеть воровство в компании, и при чем тут банкротство

Когда компания обнаруживает факт корпоративного мошенничества и обращается к нам для расследования, чаще всего – уже поздно:

- активы к тому моменту давно украдены/угнаны/реализованы;

- менеджер уволен, написал заявление на увольнение либо сбежал в другую страну;

- бизнес уверенно стремится к нулю, обязательства в разы превышают активы.

И вот это странно. Мошенничество, каким бы хитрым ни было, так или иначе влияет на компанию, на показатели ее прибыли, расходов и другое. Но практика показывает, что собственники изменений в цифрах не замечают. И часто потому, что не знают, на что смотреть.

Попробуем это исправить. Разберем метрики, которые сразу сигнализируют о риске воровства внутри компании.

Для удобства мы разделили их на две группы. Первая будет интересна бенефициарам, которые вложились в бизнес и не хотят потерять свои вложения, вторая – кредиторам, не желающим упустить из виду заемщиков.

Метрики для бенефициаров

  • Финансовый рычаг (англ. – leverage) – соотношение заемного капитала и собственных средств. Если этот показатель падает – растет кредиторская задолженность (объём заёмных средств по сравнению с размером собственного капитала). Чем сильнее падение – тем выше вероятность мошенничества внутри компании;
  • Резкое падениe выручки компании – свидетельствует об уменьшение объёма продаж, а объём продаж, в большинстве случаев свидетельствует об уменьшении доли рынка. Если объективных причин для этого не было – повод задуматься о внутреннем саботаже;
  • Падение размера гросс маржи (англ. Gross margine). Гросс маржа – это объём продаж в денежном исчислении за минусом себестоимости. Ее резкое падение свидетельствует об увеличении издержек, что может говорить о преднамеренном увеличении затратной части. А это уже признак вывода денег за периметр актива.
  • Падение показателя EBITDA (англ. Earnings before interest, tax. Appreciation and amortization) – прибыль до вычета процента по кредиту, налогов и амортизации. Падение этого показателя говорит об увеличение издержек, причиной увеличения которых могу быть искусственно завышенные затраты путем оплаты денег на фиктивные предприятия.

Все четыре метрики попадают в категорию «must control». Акционеры и собственники должны регулярно их проверять, фиксируя все изменения.

Метрики для заемщиков и финансово-кредитных институций

  • Активные изменения в составе участников и руководстве. Новые участники чаще всего являются номинальными, за которыми уже числится с десяток компаний. Особенно актуально сейчас, когда вероятность нести субсидиарную и солидарную ответственность за минуса стала реальностью в связи с реформированием банкротного законодательства. Хотя уголовное производство о доведении до банкротства существовало и ранее, но он редко доходило до логического завершения. Сегодня же наличие такого инструмента, как банкротство, позволяет по результатам форензика и соответствующего финансового анализа арбитражного управляющего привлечь к материальной ответственности руководителя, а также возместить недостающую сумму кредиторских требований за счет бенефициара должника.
  • Изменение юридического адреса. Популярными в последнее время становятся труднодоступные места на неподконтрольных территориях.
  • Переименование компании. Достаточно частое явление. Помогает компаниям с именем и большими оборотами тихо уйти с рынка.
  • Уменьшение количества сотрудников. Чаще всего происходит одномоментно и массово. В большинстве случаев до последнего остаются работать руководитель и бухгалтер, которые и занимаются «подчисткой» оставшихся активов и документов.
  • Доменное имя — это первое, за что перестают платить правообладатели. Закрытие сайта и блокировку домена можно увидеть практически у всех уходящих с рынка компаниях.
  • Отчуждение объектов интеллектуальной собственности. Если имя должника представляло ценность для владельцев, то оно обязательно перепродаётся на дружественную компанию, дабы не растерять клиентов. И это легко проследить по реестрам.
  • Наличие ряда уголовных дел – это всегда говорило о нечистоплотности руководства компании.
  • Наличие корпоративных споров. Из собственного опыта – наличие таких споров практически всегда приводит к банкротству компании или ее более варварскому уходу с рынка.
  • Наличие судебных решений о взыскании задолженности, недоимка перед налоговой и залежавшиеся исполнительные производства – говорит о нежелании платить по долгам и, возможно, уже выведенном имуществе.
  • Выведение имущества. Редко, кто хочет оставлять свое нажитое добро на растерзание кредиторам. Как правило, имущество продаётся по заниженной цене, дабы минимизировать затраты по таким сделкам, и на аффилированных лиц, дабы минимизировать риски мошенничества. Кодекс по процедурам банкротства дает шикарный инструмент для признания таких сделок недействительными. В последствии, имущество, выведенное за 3 года до открытия процедуры банкротства, возвращается в ликвидационную массу должника и идет на погашение кредиторских требований.

Таким образом, банкротство становится хорошим инструментом для проведения процедуры форензик в случае невозможности получить доступ к документам, а форензик является инструментом, который предупреждает банкротство и предотвращает потерю активов.

Наталья Тищенко, управляющий партнер Nobili.
Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Botique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP

По материалам Finance.UA
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