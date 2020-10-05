Эдвард Дубинский: экономика США – финансовый пузырь или нет

С появления первых заражений COVID-19 в США в марте этого года жизнь в Америке перевернулась. Пандемия нарушила жизнь людей, заставила больничную систему работать на полную мощность и привела к экономическому спаду.
По состоянию на 15 сентября в США было зарегистрировано более 6.5 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и почти 200,000 смертей. Эта современная сверхдержава, в которой живет около 5% мирового населения, насчитывает сегодня 22% всех заражений в мире. Если рассматривать эти цифры в контексте, пандемия коронавируса унесла из жизни больше людей, чем погибло в Первой Мировой Войне и во Вьетнаме.
Экономический кризис в этом году в США беспрецедентен по своим масштабам:
Ввиду того, что американская экономика доминирует весь мир и существенно влияет на все другие страны и на мировую экономику в общем, тот факт, что она страдает больше других от пандемии COVID-19, является особенно важным фактором.
Скажем по-другому, мировая экономика не сможет выправиться, пока экономика Америки страдает. США сегодня – это крупнейшая в мире экономика, на которую приходится почти четверть мирового ВВП. Одна пятая всех прямых мировых инвестиций делаются в США или американским капиталом, и более одной трети стоимости мировых фондовых рынков принадлежат именно американскому фондовому рынку.
И это нас приводит к финансовому рынку США, более точно, к рынку акций. В лице всего происходящего в американской экономике в 2020 году было бы логично ожидать, что рынок акций был бы в катастрофическом состоянии.
Правда, к удивлению большинства экономистов и финансовых экспертов, рынок акций США не только успешно держится, но даже бьет рекорды. В этом году основной индекс американских акций, S&P 500, вырос на 3% и 2 сентября он достиг своего исторического максимума на уровне 3,580.84. Но, если посмотреть на поведение рынка акций с конца марта, не с начала года, этот индекс вырос на 60%.
Ситуация в секторе высоких технологий еще более выразительна. Биржа Nasdaq, на которой торгуются акций высокотехнологичного сектора (как Facebook, Tesla, Google и других) в этом году выросла на 21.8%, и с конца марта этот рост равен 61.4%.
Почему это произошло, означает ли это, что мы переживаем пузырь и опасно ли это в лице экономического коллапса?
Ответы на первые два вопроса легкие, но на последний к сожалению, мы сможем ответить только со временем, не сегодня. Давайте по порядку.
В марте этого года, после того, как рынок акций США потерял более 30% вследствие появления COVID-19 на территории США, Федеральный Резерв (центральный банк в США, ФРС) анонсировал меры по спасению финансового рынка. Фактически, мера была одна – напечатать деньги и использовать их для скупа финансовых инструментов, таким образом поддержать их цены.
Точно как в популярной пословице, «прилив поднимает все лодки», ФРС выступил в роли прилива и поднял все цены на рынке. Эта поддержка американского (и за этим, мирового) финансового рынка продолжается сегодня, почти семь месяцев спустя.
Если вы себе задаете вопрос – «печатание денег приводит же к инфляции, правильно?» – вы правильно думаете. Это поведение со стороны финансового регулятора, ФРС, в будущем отразится на экономику именно так, повышенной инфляцией. Но до этого момента, финансовый рынок, несмотря на преддепрессивную экономику, кипит, то есть переживает пузырь.
Этот пузырь особенно замечен в технологичном секторе, где некоторые акции просто улетели в стратосферу – например, Nvidia (+130%), Amazon (+70%), PayPal (+82%) и другие, но и обычные секторы тоже успешно держатся.
Однако более важный вопрос, и на который очень тяжело ответить – это, если мы видим пузырь на рынке акций, опасно ли это? Ответ такой – мы точно не знаем, но мы можем посмотреть назад, в историю финансовых рынков и поискать там ответ.
Ровно 20 лет тому назад американский фондовый рынок пережил кризис «доткомов». Акции компаний в секторе высоких технологий (по большей части, те, которые были привязаны тогда к недавно появившемуся феномену «интернет») обвалились.
В апреле 2000 года знакомая вам биржа Nasdaq, сильно упала. Абсолютное очищение на рынке полностью не закончилось до октября 2002 года, но за те два с половиной года (считая с пика до дна) акции в секторе высоких технологий США потеряли 78%.
Некоторые из нас, кто много лет уже следят за финансовыми рынками, видят похожие паттерны в том, что произошло в 2000 году и тем, что происходит сегодня – переоцененные активы, много компаний-пустышек , выходящих на IPO на той же бирже Nasdaq, дешевые деньги, из-за низких процентных ставок, установленных ФРС, которые ищут применения и инвестиций.
История, может быть, не повторяется, но, как сказал Марк Твен, она «часто двигается по спирали». Если это так, то падение технологического сектора впереди – а это скорее всего означает такие имена, как Facebook, Google, Microsoft и другие. Ведь финансовые рынки могут долгое время находиться в диссонансе с экономикой, но рано или поздно одно начинает соответствовать другому.
Эдвард Дубинский, инвестор и финансист, долларовый миллионер, основатель и управляющий партнер компании Fintelect
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