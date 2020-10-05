Артем Ковбель: обязательный аудит 2020. Нюансы и подводные камни

Обязательный аудит в Украине как смертельный номер в цирке: интересно смотреть, но не участвовать.

Просто потому, что каждый год в законодательстве что-то меняется. Появляются новые правила, нормы, требования. В итоге сделать все правильно бизнесу сложно, долго и затратно. В условиях пандемии и действующего карантина – тем более. Но есть и хорошая новость.

В этом году новаций не так уж и много. Как и раньше, проходить ежегодный аудит финансовой отчетности обязаны:

предприятия, представляющие общественный интерес;

публичные акционерные общества;

компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых общенационального значения;

средние предприятия.

Все крупные предприятия обязаны составлять отчетность согласно требованиям МСФО. Средним пока разрешено отчитываться по стандартам П(С)БУ. Компании, которые контролируются другими – материнскими – компаниями, должны готовить ежегодную консолидированную финансовую отчетность.

Правила определения размеров компании тоже не менялись. Как и в прошлом году, все решают три показателя: балансовая стоимость, чистый доход и размер штата.

Если балансовая стоимость превышает 20 млн евро, чистый доход – более 40 млн евро, а размер штата – более 250 человек, то компания считается крупной.

Если балансовая стоимость варьируется от 4 млн до 20 млн евро, чистый доход – от 8 млн до 40 млн евро, а размер штата – от 50 до 250 человек, то компания является средней.

При этом законодательство не требует удовлетворять сразу трем требованиям, достаточно «вписаться» только в два.

Что изменилось?

Подписанный президентом в мае Закон №466-IX обязывает бизнес при сдаче налоговой декларации в ГФС одновременно сдавать и финансовую отчетность, подтвержденную аудиторским заключением.

Если вы подаете отчетность по ТЦО – к ней тоже необходимо подавать аудированную финансовую отчетность.

Это – важный момент. Отчеты по ТЦО, как и уведомления об участии в КИК, нужно сдавать в налоговую до 1 октября. Значит, к этой дате компании уже должны провести аудит финансовой отчетности и обнародовать его результаты. Повторю: до 1 октября, а не до конца текущего года, как это предусмотрено в случае с компаниями, не сдающих отчетность по ТЦО.

Нюанс со штрафом

За задержку в проведении ежегодного аудита финансовой отчетности или за несвоевременное обнародование его результатов предусмотрены штрафы:

от 17 до 34 тыс. грн – если нарушение происходит впервые;

от 34 до 51 тыс. грн – за повторное нарушение.

И тут кроется еще одна важная деталь. Многие компании сознательно выбирают штрафы. В основном потому, что их сумма по сравнению со стоимостью услуг международных аудиторских компаний (а именно их заключение и требуется для обязательного аудита) в разы ниже. Бизнесу кажется, что так будет экономнее и быстрее. Это неправда.

Во-первых, уплата штрафа не освобождает от необходимости проходить обязательный аудит, только отсрочивает процедуру на короткое время. А значит, компания понесет двойные расходы – и на уплату штрафа, и на уплату услуг аудиторов.

Во-вторых, нарушение сроков проведения аудита сразу же привлечет повышенное внимание контролирующих органов. Любые проверки после этого будут более пристальными и длительными. А это может обернуться очередными финансовыми растратами.

Не стоит воспринимать обязательный аудит и просто как прихоть со стороны государства. Пусть отечественное законодательство несовершенно, но в самой процедуре нет ничего плохого.

В развитых странах ежегодный аудит финансовой отчетности давно является нормой. С его помощью повышается прозрачность бизнеса, привлекаются инвесторы. Любая крупная сделка на Западе всегда начинается с аудита. Иногда даже нескольких.

Коммерческие банки, прежде чем увеличить кредитную линию, тоже требуют аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной согласно П(С)БУ.

Наконец, любой аудит – это еще средство проверки эффективности компании. Без таких проверок риск корпоративного мошенничества вырастает в десятки раз.

Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Boutique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP