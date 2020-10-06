Дефицит пособия по безработице хотят покрыть из "коронавирусного" фонда

Для решения вопроса со средствами для выплат по безработице в этом году правительство просят рассмотреть возможность выделить 1 565,4 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект протокольного поручения из сегодняшней повестки правительства.
“Для проведения выплат своевременно и в полном объеме, с учетом остатка средств на соответствующие расходы, Минэкономики просит рассмотреть возможность выделить из фонда борьбы COVID-19 на безвозвратной основе средства в сумме 1 565,4 млн грн для выплат получателям пособия по безработице в ноябре – декабре текущего года”, – говорится в предложениях к правительству.
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Минэкономики и Минфин подали на рассмотрение правительства проект акта о выделении средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.
Отмечается, что на 2020 год расходы бюджета на выплату по безработице были утверждены в размере 10 696,8 млн грн, а затем в период карантина было предоставлено еще 4 349,4 млн грн. Остаток средств на выплаты октября-декабря составляет 2 536,9 млн грн, из них выделено на фонд борьбы с COVID-19 387,5 млн грн. Получается, что денег на выплаты по безработице хватит только на октябрь и частично на ноябрь 2020 года.
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