Шмыгаль заявил, что накопительной пенсионной системе быть

8 октября под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялся Форум координации международной технической помощи «Партнерство ради развития».

Во время конференции Премьер-министр обсудил стратегические вопросы с руководителями миссий в Украине и главами по сотрудничеству.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Правительство переходит от концепции «донорства» до «партнерства по развитию», и этот Форум свидетельствует о начале совместного формирования повестки дня и приоритетов для развития.

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Во время встречи Премьер-министр подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы и угрозы, правительство продолжает последовательное воплощение реформ, направленных на восстановление экономического роста и приближение страны к Европейскому Союзу.

Среди прочего Премьер отнес к своим приоритетам создание фондового рынка для привлечения инвестиционных и финансовых ресурсов в страну и пенсионную реформу, в частности внедрение накопительной системы, развитие следующих уровней пенсионного обеспечения.

Справка Finance.ua:

Законопроект о втором уровне пенсионной системы уже зарегистрирован в Верховной Раде, а о третьем – будет подан до конца года.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова рассказала, что сдерживает запуск накопительной пенсионной системы.