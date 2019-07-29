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Розенко сообщил, когда заработает накопительная пенсия в Украине

Розенко сообщил, когда заработает накопительная пенсия в Украине

Украина уже минимум на 15 лет опоздала с введением накопительной системы. Соответствующий законопроект был внесен в Раду еще три года назад.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Система накопительных пенсий в Украине может заработать через 3 месяца после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект. По его словам, ведомства и министерства уже готовы к запуску второго уровня пенсионной реформы.

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“Функционально и институционально мы сегодня подготовили и Пенсионный фонд, и все соответствующие структуры, чтобы заработала накопительная система. То есть институционально мы готовы”, – сообщил Розенко.

Он уточнил, что понадобится некоторое время для принятия нормативных актов, но это займет не более 3-4 месяцев.

Справка Finance.ua

  • В Украине будут дорабатывать пенсионную реформу, а также запускать вторую часть системы выплаты пенсий.
  • Программа “Вторая пенсия” предусматривает пополнение лицевого счета работающего украинца, которое должно происходить при каждой выплате заработной платы.
  • Распоряжаться этим счетом можно будет при достижении определенного возраста, или в заранее определенных законодательством случаях.
По материалам Finance.UA
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