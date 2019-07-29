Розенко сообщил, когда заработает накопительная пенсия в Украине

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Украина уже минимум на 15 лет опоздала с введением накопительной системы. Соответствующий законопроект был внесен в Раду еще три года назад.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
Система накопительных пенсий в Украине может заработать через 3 месяца после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект. По его словам, ведомства и министерства уже готовы к запуску второго уровня пенсионной реформы.
“Функционально и институционально мы сегодня подготовили и Пенсионный фонд, и все соответствующие структуры, чтобы заработала накопительная система. То есть институционально мы готовы”, – сообщил Розенко.
Он уточнил, что понадобится некоторое время для принятия нормативных актов, но это займет не более 3-4 месяцев.
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