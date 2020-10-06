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Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства уходит с должности

Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства уходит с должности

Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев заявил, что уходит не “просто из фонда, но и из струкуры Минфина, членом которого был почти 3 года”.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Теперь официально. Сегодня истекает срок моего назначения на должность исполнительного директора Фонда развития предпринимательства. И я ухожу не просто из фонда, но и из структуры Минфина, членом команды которого я был почти 3 года”, – отметил он.

По словам Гашева, за три года было много сделано: созданы современные организации, которые успешно работают и демонстрируют образцовую эффективность: Ukrainian Startup Fund и Ukraine Invest.

“Также нашли новых партнеров за рубежом, которые стали по-другому смотреть на Украину и ее государственные институты, а это доверие. Доверие – это главный актив институтов и людей. Этот актив следует развивать и защищать через свои поступки и отношение к делу”, – написал Гашев.

По его словам, у Фонда развития предпринимательства должен появиться еще один стратегический партнер, который готов предоставлять льготное финансирование для украинских предпринимателей.

“Мы получим первоклассную экспертизу передового государства мира, где поддержка малого и среднего предпринимательства поднята до национальной идеи”, – добавил он.

Среди достижений Фонда развития предпринимательства Гашев, в частности, назвал программу “Доступные кредиты 5-7-9%”, по его словам, чистый финансовый результат Фонда в прошлом году составил 160 млн грн, а за первое полугодие этого года – 75 млн грн.

По материалам Finance.UA
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