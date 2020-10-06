"Надо спасать" - Гетманцев о проекте бюджета

Министерство финансов подало в Верховную Раду проект государственного бюджета “ужасного качества” и его “надо спасать”.

Об этом заявил председатель комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Экономической правде.

По его словам, к бюджету есть “масса” претензий.

“Первый и главный вопрос заключается в том, что мы не видим источника покрытия дефицита. Основной источник покрытия – ОВГЗ. Мы не видим таких денег на рынке и по таким ставкам. То есть, либо мы платим бешеные ставки и возвращаем нерезидентам все, причем берем короткие деньги, как это было в первой половине 2019 года. Или мы эмиссию делаем с Нацбанком. Других вариантов нет”, – заявил Гетманцев.

Нардеп добавил, что его “смущает” размер дефицита госбюджета, и он подаст правки для его снижения.

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“По моим подсчетам, Минфин сознательно или ошибочно уменьшил доходы бюджета на 79,31 миллиарда. Также я вижу необоснованные расходы в общей сумме 9,63 миллиарда”, – сказал он.

Глава комитета предлагает уменьшить дефицит госбюджета до 4,9% и призывает Минфин “ответственно относиться” к бюджету.

“То, что происходило в этом году, можно объяснить кризисом и коронавирусом, но это недопустимо в следующем году. Мы не позволим управлять публичными финансами в ручном режиме”, – добавил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

Напомним, 15 сентября проект бюджета был зарегистрирован в Верховной Раде, а 18 сентября парламент принял документ в работу. Основные показатели проекта можно просмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что после представления Кабмином в Раде проекта госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, “утопией” и “катастрофой” и заявили о необходимости доработки.

Кабинет Министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом по снижению дефицита госбюджета в 2021 году. В проекте государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта ( ВВП ).