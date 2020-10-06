"Надо спасать" - Гетманцев о проекте бюджета

Министерство финансов подало в Верховную Раду проект государственного бюджета “ужасного качества” и его “надо спасать”.
Об этом заявил председатель комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Экономической правде.
По его словам, к бюджету есть “масса” претензий.
“Первый и главный вопрос заключается в том, что мы не видим источника покрытия дефицита. Основной источник покрытия – ОВГЗ. Мы не видим таких денег на рынке и по таким ставкам. То есть, либо мы платим бешеные ставки и возвращаем нерезидентам все, причем берем короткие деньги, как это было в первой половине 2019 года. Или мы эмиссию делаем с Нацбанком. Других вариантов нет”, – заявил Гетманцев.
Нардеп добавил, что его “смущает” размер дефицита госбюджета, и он подаст правки для его снижения.
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“По моим подсчетам, Минфин сознательно или ошибочно уменьшил доходы бюджета на 79,31 миллиарда. Также я вижу необоснованные расходы в общей сумме 9,63 миллиарда”, – сказал он.
Глава комитета предлагает уменьшить дефицит госбюджета до 4,9% и призывает Минфин “ответственно относиться” к бюджету.
“То, что происходило в этом году, можно объяснить кризисом и коронавирусом, но это недопустимо в следующем году. Мы не позволим управлять публичными финансами в ручном режиме”, – добавил Гетманцев.
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