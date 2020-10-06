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Для нечестных аграриев создадут "черный" список - профильные ассоциации

Для нечестных аграриев создадут "черный" список - профильные ассоциации

Аграрии, отказывающиеся выполнять форвардные контракты по поставкам зерновых, будут внесены в так называемый “черный список” – публичный реестр недобросовестных компаний, где будут указаны данные не только о юридических лицах, но и о конечных владельцах компаний. Об этом заявили аграрные ассоциации.

Сейчас в Украине возникла ситуация, когда начало срываться выполнение форвардных контрактов и аграрных расписок по поставкам зерна трейдерам. Однако у одних агропредприятий имеются объективные причины: урожай утрачен полностью ввиду природных катаклизмов, или он не покрывает необходимых объемов. Другие же не желают выполнять взятые на себя обязательства, требуя цену выше, чем та, что предусмотрена контрактом, или отказываются вовсе от его выполнения.

“Мы проанализировали заключенные контракты. И хотим сказать всем, кто думает, что можно легко отказаться от их выполнения: закончится все это проигрышем в суде. Перспектив здесь нет, дела эти для судов просты”, – предупредил замглавы всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

По его словам, такая ситуация может привести к тому, что Украину признают неблагонадежным партнером на международном рынке и прекратят кредитовать, от чего пострадают все аграрии.

Чтобы не допустить такого сценария, профильные ассоциации и планируют создать реестр, который позволит очистить АПК от недобросовестных участников рынка и сохранить доверие кредиторов.

По материалам УНН
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