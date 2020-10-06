В Украине 50 населенных пунктов оказались перед угрозой срыва отопительного сезона

В преддверии отопительного сезона 50 населенных пунктов в Украине из-за критических долгов оказались перед угрозой срыва поставок тепла, сообщила пресс-служба НАК “Нафтогаз”. В последней призвали учредителей 73 предприятий теплоэнергетики, среди которых большинство – местные органы самоуправления, защитить жителей своих населенных пунктов от проблем со стартом сезона и решить вопрос критических долгов перед поставщиками.
“Речь идет о критической ситуации с долгами предприятий ТКЭ в 50 населенных пунктах. Таковы оперативные данные НАК “Нафтогаз Украины” о предприятиях, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО)”, – говорится в сообщении.
В “Нафтогазе” подчеркнули, что возобновить поставки газа для соответствующих предприятий без решения проблемы критических долгов нет юридической возможности, это запрещено украинским законодательством. Для этого должны быть выполнены необходимые условия.
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