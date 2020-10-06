0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

Электромобиль Polestar 2 преследуют неудачи - все 2200 проданных экземпляров отозвали из-за бага

Электромобиль Polestar 2 преследуют неудачи - все 2200 проданных экземпляров отозвали из-за бага

Подход шведских автомобилестроителей к проектированию, качеству и безопасности своей продукции всегда был на высоком уровне, однако с электромобилем Polestar 2 что-то пошло явно не так.

Последние несколько недель владельцы электромобиля сообщали в социальных сетях о внезапном отключении энергии из-за программной ошибки, причем как при попытке завести Polestar 2, так и во время движения, что намного опаснее. Проблема не выглядела бы критичной для массового автомобиля, однако с учетом того, что компания успела продать всего 2200 экземпляров модели, даже пара десятков случаев выглядит серьезной. В итоге производитель решил не испытывать судьбу и отозвал все проданные на данный момент электромобили Polestar 2 для исправления проблемы в сервисных центрах.

Электромобиль Polestar 2 преследуют неудачи – все 2200 проданных экземпляров отозвали из-за бага, а запас хода по EPA оказался на 70 км ниже ожидаемого.

После этого репутация модели, которой прочили роль главного конкурента электромобилю Tesla Model 3, оказалась изрядно подмоченной. Однако спустя пару дней у Polestar 2 появилась еще одна проблема — реальный запас хода. Обычно производители электромобилей очень трепетно относятся именно к этому показателю и озвучивают публике заниженное значение, чтобы после официального тестирования в рамках измерительных тестов показать, что их творение превосходит оценку производителя.

Первоначально компания Polestar озвучивала для рынка США запас хода своей «двойки» с батареей на 78 кВтч на уровне 275 миль (443 км) по измерительному циклу EPA, традиционному для данной страны. Тем самым Polestar 2 нацеливался на конкуренцию с Tesla Model 3, которая в стандартной версии (Standard Range Plus) выдает «всего» 250 миль (402 км) запаса хода, а в более дорогой Long Range — 322 мили (518 км).

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.