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Качество газа в сентябре 2020 года в областях Украины (инфографика)

Качество газа в сентябре 2020 года в областях Украины (инфографика)

Оператор ГТС осуществляет только транспортировку природного газа, который заходит в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Результаты всех анализов физико-химических показателей по системе магистральных газопроводов Оператора ГТС Украины можно просмотреть ниже, а также в разделе Качество газа на сайте компании.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в сентябре 2020 года, составляет 8 235 ккал/м3 (при норме стандарта 7 600 ккал/м3).

Обнародованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, которые характеризуют калорийность и качество голубого топлива.

Опубликованные паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины с указанием объекта отбора пробы и его привязки к магистральному трубопроводу.

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Информация поступает из 53 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных согласно требованиям действующего законодательства.


Инфографика: Оператор ГТС

Справка Finance.ua:

  • В “Нафтогазе” рассказали, как защититься от роста цен на газ. Продукт, который защитит потребителя, недавно представила на газовом рынке газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”, предложив тарифный план “Летний”.
  • Глава “Нафтогаза заявил, что цены на газ в Украине упадут будущей зимой. При этом они окажутся ниже, чем на европейских рынках, где топливо уже подорожало до максимумов с начала года.
  • ГазПравда проанализировала, какие тарифы и акции предлагают газоснабжающие компании своим клиентам, и определила, у кого газ дешевле.
По материалам Finance.UA
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