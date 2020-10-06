Качество газа в сентябре 2020 года в областях Украины (инфографика)

Оператор ГТС осуществляет только транспортировку природного газа, который заходит в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Результаты всех анализов физико-химических показателей по системе магистральных газопроводов Оператора ГТС Украины можно просмотреть ниже, а также в разделе Качество газа на сайте компании.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в сентябре 2020 года, составляет 8 235 ккал/м3 (при норме стандарта 7 600 ккал/м3).

Обнародованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, которые характеризуют калорийность и качество голубого топлива.

Опубликованные паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины с указанием объекта отбора пробы и его привязки к магистральному трубопроводу.

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Информация поступает из 53 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных согласно требованиям действующего законодательства.



Инфографика: Оператор ГТС

Справка Finance.ua:

В “Нафтогазе” рассказали, как защититься от роста цен на газ. Продукт, который защитит потребителя, недавно представила на газовом рынке газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”, предложив тарифный план “Летний”.

Глава “Нафтогаза заявил, что цены на газ в Украине упадут будущей зимой. При этом они окажутся ниже, чем на европейских рынках, где топливо уже подорожало до максимумов с начала года.