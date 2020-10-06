Качество газа в сентябре 2020 года в областях Украины (инфографика)

Оператор ГТС осуществляет только транспортировку природного газа, который заходит в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Результаты всех анализов физико-химических показателей по системе магистральных газопроводов Оператора ГТС Украины можно просмотреть ниже, а также в разделе Качество газа на сайте компании.
Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в сентябре 2020 года, составляет 8 235 ккал/м3 (при норме стандарта 7 600 ккал/м3).
Обнародованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, которые характеризуют калорийность и качество голубого топлива.
Опубликованные паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины с указанием объекта отбора пробы и его привязки к магистральному трубопроводу.
Читайте также: Рыночная тенденция: Коболев объяснил рост цен на газ
Информация поступает из 53 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных согласно требованиям действующего законодательства.
Инфографика: Оператор ГТС
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлицВчера, 15:00 - 3150 36
Федоров о проблеме в IT-сфере: молодежь работает в частном секторе, а не на государствоВчера, 21:34 - 1244 14
СБУ просит срочно возобновить налоговые проверки предприятийВчера, 21:02 - 1761 7
Украинцам уменьшат субсидии: как будут считатьВчера, 16:00 - 5093 7
В Украине рассматривают идею карантина выходного дняОколо часа назад - 550 4
Украинцам уменьшат субсидии: как будут считатьВчера, 16:00 - 5093 7
Пенсия за выслугу лет или пенсия по возрасту: выгодно ли делать перерасчет6 ч. назад - 4052 1
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлицВчера, 15:00 - 3150 36
Шевченко дал прогноз ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцыВчера, 14:00 - 2756 1
СБУ просит срочно возобновить налоговые проверки предприятийВчера, 21:02 - 1761 7
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 439
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1020
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 929
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1202
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1242