Tesla может с помощью селфи-камеры анализировать состояние водителя

Электромобили Tesla Model 3 и Model Y оснащены специальной селфи-камерой. Ее спрятали в салоне чуть выше зеркала заднего вида.
Некоторое время ее назначение оставалось неизвестным. Разработчики пытались ее активировать, однако все попытки не увенчались успехом.
Пользователь Twitter с ником Green сообщил, что ему удалось активировать камеру и проанализировать, что именно она делает.
Оказалось, что камера охватывает весь салон, но главное ее назначение состоит в том, чтобы контролировать состояние водителя во время вождения. Камера может отследить положение водителя (взгляд вверх-вниз), состояние его глаз (закрыты-открыты) и даже факт использования смартфона или наличие очков.
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Как отметили в Electrek, система может анализировать, что водитель много отвлекается от дороги, и сообщать об этом.
Особенно полезна эта функция при автопилотировании, поскольку многие водители обычно не следят за дорогой и доверяют управлять машине самостоятельно.
В апреле этого года Илон Маск рассказывал, что камеру будут использовать для того, чтобы предотвратить вандализм, если Tesla будут работать в сети автономных такси. Камера будет отслеживать действия водителя и оповестит компанию, если кто-то нарушит правила использования сервиса или решит испортить салон.
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