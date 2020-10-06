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Сколько заработали Шмыгаль и министры в сентябре: размеры окладов и доплат

Сколько заработали Шмыгаль и министры в сентябре: размеры окладов и доплат

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заработал в сентябре 55 809,99 грн (получил 44 927,04 грн). Его оклад – 45 024,55 грн, зарплата за время командировок – 10 005,44 грн, пересчет зарплаты за август – 780 грн.

Об этом говорится в ответе Секретариата Кабмина на запрос “Слово и дело”.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заработала в сентябре 55 810 грн (фактически получила 44 927,05 грн): оклад – 52 278 грн, зарплата за время командировок – 2 751 грн, пересчет зарплаты за август – 780 грн.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр Кабмина Олег Немчинов заработали по 55 810 грн (получили по 44 927,05 грн): оклад – 52 528,64 грн, зарплата за время командировок – 2 501,36 грн, пересчет зарплаты за август – 780 грн.

Зарплата Алексея Резникова в сентябре составила 55 809,99 грн (выплатили 47 525,91 грн). Оклад вице-премьера – 47 525,91 грн, зарплата за время командировок – 7 504,08 грн, пересчет зарплаты за август – 780 грн.

Кстати, министр, премьер-министр и вице-премьер получают одинаковые оклады, но разные надбавки, в том числе и премии по результатам работы, доплаты за стаж и т.д. В среднем министры могут зарабатывать до 80 тыс. грн.

Зеленский в конце августа подписал закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года.

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По материалам Слово и Дело
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