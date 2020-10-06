Nissan планирует выпустить более 20 моделей автономных авто до 2023 года

Японский автопроизводитель Nissan Motor оснастит все свои будущие автомобили основными функциями автоматизированного вождения и планирует выпустить более 20 таких моделей до 2023 года.

Как сообщает Nikkei Asia Review, автопроизводитель запланировал продать 1,5 млн беспилотных авто до 2023. Страны и регионы, где нет необходимой дорожной инфраструктуры, будут исключены из планов.

Nissan представил свою технологию ProPilot 1 для некоторых моделей еще в 2016 году. Она позволяет автомобилям автоматически следовать по шоссе за движущимся впереди транспортным средством.

Осенью прошлого года Nissan представил свой новый внедорожник Skyline, оснащенный обновленной технологии ProPilot 2.0. Она предлагает первую в мире систему помощи водителю, которая сочетает в себе навигацию по шоссе с возможностями автономного вождения.

Читайте также: ТОП-5 самых популярных марок электромобилей в Украине

Наряду с новой системой помощи водителю Nissan также разрабатывает технологию обработки изображений с помощью израильского стартапа Mobileye. Технология распознает положение транспортного средства, а также расположение ближайших автомобилей.

В автопроме технологии автономного вождения делятся на пять уровней, при этом технология Nissan ProPilot соответствует первому и второму уровням автономности. На этих уровнях водитель транспортного средства – по-прежнему его основной оператор.