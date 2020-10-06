Nissan планирует выпустить более 20 моделей автономных авто до 2023 года

Японский автопроизводитель Nissan Motor оснастит все свои будущие автомобили основными функциями автоматизированного вождения и планирует выпустить более 20 таких моделей до 2023 года.
Как сообщает Nikkei Asia Review, автопроизводитель запланировал продать 1,5 млн беспилотных авто до 2023. Страны и регионы, где нет необходимой дорожной инфраструктуры, будут исключены из планов.
Nissan представил свою технологию ProPilot 1 для некоторых моделей еще в 2016 году. Она позволяет автомобилям автоматически следовать по шоссе за движущимся впереди транспортным средством.
Осенью прошлого года Nissan представил свой новый внедорожник Skyline, оснащенный обновленной технологии ProPilot 2.0. Она предлагает первую в мире систему помощи водителю, которая сочетает в себе навигацию по шоссе с возможностями автономного вождения.
Читайте также: ТОП-5 самых популярных марок электромобилей в Украине
Наряду с новой системой помощи водителю Nissan также разрабатывает технологию обработки изображений с помощью израильского стартапа Mobileye. Технология распознает положение транспортного средства, а также расположение ближайших автомобилей.
В автопроме технологии автономного вождения делятся на пять уровней, при этом технология Nissan ProPilot соответствует первому и второму уровням автономности. На этих уровнях водитель транспортного средства – по-прежнему его основной оператор.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине рассматривают идею карантина выходного дняВчера, 13:25 - 1797 16
Еще одна курортная страна вскоре откажется принимать туристовВчера, 18:25 - 1227 10
Шмыгаль заявил, что накопительной пенсионной системе бытьВчера, 14:15 - 592 5
Бизнес призвал парламент не отменять мораторий на проверкиВчера, 12:46 - 332 3
Зеленский анонсировал создание финансового центра Киев-СитиВчера, 10:33 - 623 3
Пенсия за выслугу лет или пенсия по возрасту: выгодно ли делать перерасчетВчера, 09:03 - 16492 1
ТОП-5 самых популярных марок электромобилей в Украине (инфографика)Вчера, 08:01 - 2266 2
В Украине рассматривают идею карантина выходного дняВчера, 13:25 - 1797 16
В Украине мошенники используют новую схему обмана с кодамиВчера, 14:35 - 1453
Еще одна курортная страна вскоре откажется принимать туристовВчера, 18:25 - 1227 10
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 479
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1069
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 963
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1235
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1276