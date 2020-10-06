Во время официального визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондонскую фондовую биржу – самую старую фондовую биржу в мире – и провел встречу с ее руководством и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Как сообщили в офисе, во время встречи Зеленский анонсировал создание финансового цента Киев-Сити.
Глава государства призвал британские финансовые круги активно использовать новые возможности для инвестирования в Украину, в частности в рамках развития рынков капитала, приватизации государственных объектов, построения финансовой инфраструктуры.
Читайте также: Исторический момент: Украина и Британия подписали стратегическое соглашение
“Мы вводим новые финансовые инструменты. Мы голосуем законы, которые введут новую финансовую политику, привлекут инвестиции”, — отметил Зеленский.
Во время встречи были обсуждены перспективы привлечения британских инвесторов к реализации проекта Киев-Сити.
“Мы хотели бы построить Киев-Сити — живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас очень полезными”, — подчеркнул Глава государства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлицВчера, 15:00 - 2779 31
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривенВчера, 12:00 - 7781 13
Федоров о проблеме в IT-сфере: молодежь работает в частном секторе, а не на государствоВчера, 21:34 - 951 12
Украинцам уменьшат субсидии: как будут считатьВчера, 16:00 - 3788 6
СБУ просит срочно возобновить налоговые проверки предприятийВчера, 21:02 - 1411 5
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривенВчера, 12:00 - 7781 13
Украинцам уменьшат субсидии: как будут считатьВчера, 16:00 - 3788 6
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлицВчера, 15:00 - 2779 31
Шевченко дал прогноз ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцыВчера, 14:00 - 2638 1
СБУ просит срочно возобновить налоговые проверки предприятийВчера, 21:02 - 1411 5
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 410
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 983
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 907
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1187
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1223