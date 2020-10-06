Во время официального визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондонскую фондовую биржу – самую старую фондовую биржу в мире – и провел встречу с ее руководством и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Как сообщили в офисе, во время встречи Зеленский анонсировал создание финансового цента Киев-Сити.

Глава государства призвал британские финансовые круги активно использовать новые возможности для инвестирования в Украину, в частности в рамках развития рынков капитала, приватизации государственных объектов, построения финансовой инфраструктуры.

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“Мы вводим новые финансовые инструменты. Мы голосуем законы, которые введут новую финансовую политику, привлекут инвестиции”, — отметил Зеленский.

Во время встречи были обсуждены перспективы привлечения британских инвесторов к реализации проекта Киев-Сити.

“Мы хотели бы построить Киев-Сити — живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас очень полезными”, — подчеркнул Глава государства.