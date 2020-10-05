Межбанк: рынок вошел в период небольшой коррекции по курсу доллара

Судя по происходящему на валютном рынке – межбанк вошел в период небольшой коррекции по курсу доллара после почти трехнедельного постепенного роста. Фактически все факторы сегодня сработали в пользу гривны, что и отразилось на котировках.

Предложение превышало спрос всю активную фазу торгов и за день доллар подешевел с утренних 28,30/28,32 до 28,215/28,235 гривен к концу сессии. Но при этом Национальному банку по прежнему особо нечего выкупать. Покупатели и продавцы в конечном итоге сами закрывают весь объем рынка без вмешательства регулятора.

Так же как и вчера, сегодня в пользу гривны сработал и фактор низкого уровня свободной ликвидности в системе. На утро 8 октября корсчета банков находились на отметке всего лишь около 33,9 млрд гривен. Это, с одной стороны говорит о том, что все банки уже практически закрыли норматив резервирования на корсчете в НБУ и поэтому часть свободной ликвидности направили в короткие доходные инструменты в тот же Нацбанк через покупку депозитных сертификатов на небольшие сроки, а с другой – все же сформировало определенный ситуативный дефицит нацвалюты на ресурсном рынке у некоторых финучреждений, что опосредованно страхует гривну от атак банков-спекулянтов. У них, с одной стороны нет особо большого числа желающих покупателей, готовых переплачивать за валюту, а с другой – нет и значительных объемов гривневых ресурсов для раскачки курса в течение дня.

Кроме этого, так же как и вчера – не очень активны на межбанке сегодня были и иностранцы,что не сформировало дополнительного спроса на валюту с их стороны.

Ход торгов

С первых минут сессии предложение превышало спрос и котировки со стартовых 28,30/28,32 гривен за доллар быстро просели до 28,27/28,285 к 11:00 и продержались приблизительно на том же уровне и до полудня. Ближе к обеду на торги вышло несколько крупных покупателей, что ненадолго подтянуло котировки вверх к отметке 28,28,/28,295 на 13:00.

Но на этом потенциал роста курса на сегодня был исчерпан и после ухода крупных покупателей – предложение вновь превысило спрос. Это отразилось на поведении уже немногих покупателей, которые начали играть “на понижение”. Оставшимся продавцам не оставалось ничего другого как либо снимать свои заявки на продажу, либо соглашаться с “хотелками” покупателей.

В итоге, на 15 часов доллар просел до 28,245/28,27 гривен, а к концу дня еще плавно подешевел до уровня 28,215/28,235. НБУ на рынок не выходил.

Главные события 8 октября на межбанке:

Доллар подешевел с утренних 28,30/28,32 до 28,215/28,235 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,2865 гривен, а официальный на 9 октября установлен на отметке 28,2836 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,24 / 28,27

евро – 33,21 / 33,23

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1744 / 1,1746

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