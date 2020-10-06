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Samsung запатентовала шарнир с собственным дисплеем для гибких смартфонов

Samsung запатентовала шарнир с собственным дисплеем для гибких смартфонов

Samsung регулярно патентует дизайн не только готовых смартфонов, но и отдельных конструкционных элементов. В новой заявке производителя электроники описан необычный механизм шарнира для сгибаемых гаджетов, оснащённый собственной светодиодной матрицей, выполняющей роль независимого сервисного дисплея.

Заявка, поданная Samsung во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, содержит описание шарнирного механизма, внешняя сторона которого оснащена светодиодной индикацией. Дизайнеры издания LetsGoDigital изучили соответствующие чертежи и создали реалистичный рендер смартфона, который может оснащаться подобным решением.


Фото: LetsGoDigital

Согласно патентной документации, петля будет иметь модуль из шести светодиодов, которые спрятаны внутри шарнира. Сверху такая миниатюрная матрица будет покрыта слоем рассеивателя. Получившаяся конструкция будет выполнять роль индикатора, демонстрирующего различные показатели смартфона — например, остаток заряда аккумулятора.


Фото: LetsGoDigital

Сейчас такое решение существует лишь на бумаге — по слухам, оригинальную функцию может получить сгибаемый Samsung Galaxy Z Fold 3, но эта информация ещё не подтверждена производителем.

По материалам 4PDA
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