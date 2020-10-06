Toyota и Panasonic будут совместно выпускать аккумуляторы для гибридов

Совместное предприятие японских Toyota и Panasonic под названием Prime Planet Energy & Solutions (PPES) объявили о создании новой линейки литий-ионных аккумуляторов, разработанных для гибридных автомобилей.
Как сообщает Elective, производство новых аккумуляторов ожидается в 2022 году, с последующим постепенным увеличением объемов производства. СП рассчитывает, что производственная линия будет достаточно большой, чтобы поставлять батареи примерно для 500 000 гибридных автомобилей в год.
«Поскольку электрификация автомобилей является обязательным условием для решения экологических проблем, таких как глобальное потепление и загрязнение воздуха, ожидается, что мировой рынок электромобилей будет продолжать быстро расти», – говорится в сообщении PPES.
PPES, 51% которого принадлежит Toyota и 49% Panasonic, было создано в феврале и начало работу в апреле с целью разработки, производства и поставки аккумуляторов для электромобилей, а также предоставления различных экологических решений.
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