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50 самых богатых американцев имеют столько же денег, как и 165 млн самых бедных людей страны

50 самых богатых американцев имеют столько же денег, как и 165 млн самых бедных людей страны

50 самых богатых американцев сейчас обладают почти таким же богатством, как половина населения США.

Как сообщает Bloomberg, пандемия коронавируса усилила неравенство в США. Новые данные Федрезерва (ФРС) США за I полугодие 2020 года свидетельствуют о резком разрыве в состояниях по расе, возрасту и классу. В то время как 1% самых богатых американцев имеют совокупный собственный капитал в размере $34,2 трлн, на долю самых бедных 50% населения, а это около 165 млн человек, приходится лишь $2,08 трлн.

Состояние 50 самых богатых людей страны, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет почти $2 трлн, что на $339 млрд больше, чем на начало 2020 года.

Одной из ключевых причин неравенства в уровне благосостояния заключается в том, что подавляющее большинство американцев не получают выгоды от роста цен на акции. Согласно данным ФРС, самый богатый 1% населения США владеет более чем 50% акций корпораций и паев паевых инвестиционных фондов. Следующие 9% самых богатых владеют более чем третью позиций в капитале – это означает, что 10% самых богатых американцев владеют более 88% акций.

Данные ФРС также показывают, что поколение “миллениалов”, родившееся между 1981 и 1996 годами, контролирует всего 4,6% богатства США, хотя они являются самой большой группой представителей рабочей силы страны.

Как и в стране в целом, богатство молодых американцев сосредоточено в руках всего нескольких людей. Три «миллениала» – сооснователи Facebook Марк Цукерберг и Дастин Московиц, а также наследник Walmart Лукас Уолтон – лично контролируют один из каждых 40 долларов, принадлежащих их поколению.

«Пандемия еще больше увеличивает разрыв в богатстве и экономической мобильности», – сказал глава ФРС Джером Пауэлл, предупредив, что восстановление страны будет слабеть без дополнительной государственной помощи.

«Длительный период неоправданно медленного прогресса может продолжать усиливать существующие диспропорции в нашей экономике», – добавил он.

“Бэби-бумеры” владеют большей частью богатства США – $59,6 трлн, что вдвое превышает сумму в $28,5 трлн “поколения X” и более чем в десять раз превышает $5,2 трлн у “миллениалов”.

Данные ФРС показывают, что представители «поколения X», родившиеся между 1965 и 1980 годами, в последние годы добились определенного прогресса в наращивании богатства, удвоив свой совокупный капитал с середины 2016 года.

По материалам Mind
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