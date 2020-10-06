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Skoda выпустила мобильное приложение для диагностики автомобиля по звуку

Skoda выпустила мобильное приложение для диагностики автомобиля по звуку

Чешский автопроизводитель Skoda разработал оригинальное приложение под названием Sound Analyzer, способное провести диагностику автомобиля. При этом не требуется использование дополнительных аппаратных средств и даже кабеля: достаточно записать звук работающего «проблемного» агрегата на смартфон или планшет, после чего ИИ сравнит запись с эталонной базой данных и сообщит «диагноз».

Приложение, использующее алгоритмы искусственного интеллекта, преобразовывает записанный аудиофайл в спектрограмму, которая затем сравнивается с сохранёнными образцами для выявления неисправностей в автомобиле. Таким образом, по заверению разработчиков, определяется потребность в ремонте, позволяя сократить время диагностики.

На текущем этапе тестирования программное обеспечение уже способно с точностью более 90% распознавать десять видов неисправностей различных узлов автомобиля, включая систему рулевого управления, компрессор кондиционера и сцепление в коробке передач с прямым переключением (DSG). Приложение также настроено на распознавание других звуковых паттернов.

По заявлению компании, приложение Sound Analyzer уже было протестировано в 14 странах, включая Германию, Австрию и Францию. В пилотном проекте приняли участие 245 дилеров Skoda.

По материалам 4PDA
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