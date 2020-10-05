Как сохранить деньги в пандемию: 5 советов от Уоррена Баффета

Коронавирус и вызванная им рецессия в той или иной степени отразились на всех инвесторах в мире — в том числе и на Уоррене Баффете. И все же он сумел быстро сориентироваться в новых пандемических условиях.

Вот что он посоветовал делать, чтобы справиться с финансовым кризисом.

Воспользуйтесь всеми преимуществами низких ставок

Баффет видит фантастические возможности для заемщиков в 2020 году благодаря Федеральной резервной системе.

По его словам, ФРС «поступила правильно», снизив для поддержки экономики ключевую процентную ставку почти до нуля. Вслед за ключевой ставкой по принципу домино упали и остальные ставки — по всей экономике.

«Это очень хорошее время для того займа денег», — сказал он во время онлайн-собрания акционеров Berkshire Hathaway.

Как воспользоваться советом Баффета: если вы покупатель жилья или выплачиваете ипотеку и имеете хорошую кредитную историю, то выберите, пока не поздно, одну из самых низких ставок по ипотеке. Можно взять новый ипотечный кредит или рефинансировать имеющийся по более низкой ставке.

Всегда будьте готовы к худшему

В прошлом году Баффет предупредил о грядущей «мегакатастрофе». Это будет «полной неожиданностью», которая затмит разрушительные ураганы «Катрина» и «Майкл», отметил тогда Баффет в письме акционерам Berkshire. А в одном из своих мартовских интервью инвестор сказал, что «всегда чувствовал, что когда-нибудь случится пандемия», пишет Moneywise.

Баффет понимал, что его страховой бизнес понесет огромные убытки. Но он также был уверен в том, что уже на следующий день все его страховые компании во главе с Geico будут готовы к работе.

Как воспользоваться советом Баффета: можно быть готовым ко всему, застраховав свою жизнь. Это обеспечит финансовую защиту вашим близким. В разгар пандемии особенно актуальным стало страхование кормильцев семьи.

Не наращивайте долги на кредитных картах

Во время пандемии многие лишились работы и оказались вынуждены накапливать долги по кредиткам. Баффет понимает, что во время финансовых трудностей люди будут прибегать к кредитным картам, но предостерегает от того, чтобы использовать кредитку как «копилку для облав».

Во время собрания акционеров Баффет рассказал о друге, у которого была задолженность по кредитной карте под 18% годовых. Он попросил совета у Баффета, как быть с этой задолженностью.

«Если бы я был должен деньги под 18%, первое, что я сделал бы, — это выплатил бы их», — сказал Баффет.

Как воспользоваться советом Баффета: когда задолженность по кредитной карте становится непосильной, нужно прежде всего консолидировать долг по более низкой процентной ставке.

Осознанно выбирайте акции

Кризис с коронавирусом нанес огромный ущерб целым отраслям — розничной торговле, ресторанам, индустрии развлечений, авиаперевозкам.

Баффет владел несколькими авиакомпаниями, но когда в разгар карантина бумаги сильно упали в цене, то не побоялся продать их. «Авиационный бизнес — я могу ошибаться, и надеюсь, что ошибаюсь — сильно изменился», — объяснил он акционерам Berkshire причину продажи бумаг авиакомпаний.

Как воспользоваться советом Баффета: инвесторы, которые делают осознанный выбор, всегда будут вознаграждены. Даже в условиях коронавирусного хаоса фондовый рынок дал прекрасные возможности для получения прибыли.

Придерживайтесь долгосрочного плана

Баффет уверен, что экономика США оправится от кризиса COVID-19. «По сути, ничто не может остановить Америку, — сказал он на онлайн-встрече. — Американское чудо, американское волшебство всегда преобладало, и оно будет повторяться снова». Однако восстановление, по его мнению, может быть долгим. Инвесторы получат «хороший результат», если будут держать акции в долгосрочной перспективе, резюмировал инвестиционный гуру.

Как воспользоваться советом Баффета: инвестируйте и покупайте акции на длительный срок. Если не уверены в собственных силах, воспользуйтесь рекомендациями специалистов.