НСЗУ выплатила медучреждениям за лечение пациентов с CОVID-19 и подозрением на него более 4,8 млрд грн

Национальная служба здоровья Украины выплатила медучреждениям за лечение пациентов с CОVID-19 и с подозрением на него более 4,8 млрд грн.
Об этом сообщает Правительственный портал.
“По состоянию на сегодня НСЗУ законтрактовала для оказания помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него 25 центров экстренной медицинской помощи, 339 медучреждений для оказания пациентам помощи в стационарных условиях и 940 медучреждений, в которых созданы мобильные бригады, которые выезжают к людям с подозрением на COVID-19. НСЗУ выплатила 4,87 млрд грн по предоставлению медицинскими учреждениями помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него”, – говорится в сообщении.
Также выплаты от НСЗУ получили 152 медучреждения, которые оказывали стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации.
Сообщается, что тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медучреждений по оказанию помощи больным COVID-19 или с подозрением на него, включает доплаты медикам, которые непосредственно работают с такими пациентами, в размере до 300% к заработной плате.
Отмечается, что за осуществление этих доплат врачам и медработникам учреждения несет ответственность главный врач учреждения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлицВчера, 15:00 - 2278 28
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривенВчера, 12:00 - 6866 13
Федоров о проблеме в IT-сфере: молодежь работает в частном секторе, а не на государствоВчера, 21:34 - 580 11
Украина с 2021 года введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕСВчера, 06:24 - 1281 11
Расходы на содержание гибридов и электрокаров оказались ниже, чем машин с ДВСВчера, 00:45 - 1813 7
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривенВчера, 12:00 - 6866 13
Украинцам уменьшат субсидии: как будут считатьВчера, 16:00 - 2667 4
Шевченко дал прогноз ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцыВчера, 14:00 - 2432 1
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлицВчера, 15:00 - 2278 28
МВФ отреагировал на выговор Рожковой и СологубуВчера, 11:47 - 1000
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 384
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 957
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 885
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1161
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1207