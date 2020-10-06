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НСЗУ выплатила медучреждениям за лечение пациентов с CОVID-19 и подозрением на него более 4,8 млрд грн

НСЗУ выплатила медучреждениям за лечение пациентов с CОVID-19 и подозрением на него более 4,8 млрд грн

Национальная служба здоровья Украины выплатила медучреждениям за лечение пациентов с CОVID-19 и с подозрением на него более 4,8 млрд грн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

“По состоянию на сегодня НСЗУ законтрактовала для оказания помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него 25 центров экстренной медицинской помощи, 339 медучреждений для оказания пациентам помощи в стационарных условиях и 940 медучреждений, в которых созданы мобильные бригады, которые выезжают к людям с подозрением на COVID-19. НСЗУ выплатила 4,87 млрд грн по предоставлению медицинскими учреждениями помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него”, – говорится в сообщении.

Также выплаты от НСЗУ получили 152 медучреждения, которые оказывали стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации.

Сообщается, что тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медучреждений по оказанию помощи больным COVID-19 или с подозрением на него, включает доплаты медикам, которые непосредственно работают с такими пациентами, в размере до 300% к заработной плате.

Отмечается, что за осуществление этих доплат врачам и медработникам учреждения несет ответственность главный врач учреждения.

По материалам УНН
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