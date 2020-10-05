СБУ «накрыла» фейковый фондовый рынок

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, которая завладела средствами граждан под видом участия в биржевых торгах, которых на самом деле никогда не было.

В СБУ заявили, что они прекратили деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.

«Оперативники спецслужбы установили, что организовали схему трое граждан одной из стран Ближнего Востока. По их указанию в центре столицы были созданы три колл-центра. Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах», – сообщили в СБУ.

После перечисления злоумышленникам средств через электронные платежные системы клиенту создавали «персональный кабинет», в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции.

Для создания этого веб-ресурса организаторы использовали элементы оборудования для онлайн игрового бизнеса, запрещенного в Украине.

Злоумышленники с помощью специально разработанного программного обеспечения имитировали для инвесторов трансляцию электронной торговли на международных биржах, но средства с “брокерского счета” не выплачивали.

«После решения клиента получить свои деньги дельцы сообщали ему о банкротстве компании. Злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан. Суммы «инвестиций» колебались от $1 тыс. до $5 тыс. с каждого клиента. Средства, полученные от противоправной деятельности, дельцы легализовали через анонимные крипто-кошельки”, – отметили в СБУ.

Во время обысков в трех колл-центрах правоохранители изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию, печати субъектов предпринимательской деятельности, которые функционировали без надлежащего налогового оформления и уклонялись от уплаты налогов.

Работу колл-центров без официального трудоустройства обеспечивали более 200 студентов, иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.

Продолжаются неотложные следственные действия для установления всех лиц, причастных к сделке, и суммы убытков, причиненных государственному бюджету.

В рамках международного сотрудничества СБУ проинформировала партнерские правоохранительные органы о вскрывшейся в интернете противоправной схеме, в том числе страну ее организаторов.



Фото: СБУ