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Федоров о проблеме в IT-сфере: молодежь работает в частном секторе, а не на государство

Федоров о проблеме в IT-сфере: молодежь работает в частном секторе, а не на государство

В Украине нет проблемы с молодыми профессионалами в сфере IT, проблема в том, что они работают в частном секторе, а не на государство.

Об этом заявил во время выступления на форуме Kyiv Smart City 2020 министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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“Основным вызовом для нашей страны являются не технологии, не отсутствие технологий или доступ к технологиям. Мы и так третья страна в мире по аутсорсингу IT. Я считаю, что вызов есть в кадрах. Вызов есть в молодых людях, которые работают в IT-сфере и хотят работать на государство. Вызов в том, что в регионах очень не хватает людей, которые смогут влюбить в свое видение и создать эффективную структуру для внедрения инноваций”, — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что круто развивается Харьков и Львов, но есть проблемы в Запорожье, Николаеве.

“Нам не хватает молодых людей. Они есть, но они работают в частном секторе. Не хватает, чтобы они работали на государство, чтобы они работали на местное самоуправление”, — добавил Федоров.

По материалам УКРИНФОРМ
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