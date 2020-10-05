В Реестр коррупционеров НАПК в сентябре попало более 600 человек. К уголовной ответственности привлечено 175 человек, из которых 35 депутатов местных советов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

“В сентябре в Реестр коррупционеров попали 627 человек. Сведения были внесены по результатам обработки 1926 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что среди лиц, которые попали в Реестр, 175 привлечены к уголовной и 544 — к административной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз.

Так, к уголовной ответственности в течение сентября привлечены:

35 депутатов местных советов;

16 должностных лиц органов или учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы;

14 работников юридических лиц публичного права.

“По уголовным правонарушениям в сентябре чаще всего случались декларирования недостоверной информации или умышленная неподача декларации (87 человек), а также предложение, обещание или предоставление взяток служащим (64 человека)”, – отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что к административной ответственности привлечены:

330 депутатов местных советов;

38 должностных лиц юридических лиц публичного права, которые не указаны в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины “О предотвращении коррупции” (например, работники аппаратов центральных органов исполнительной власти, Верховной Рады, Счетной палаты и т. п);

27 сотрудников органов Национальной полиции или полицейских.

“Среди административных нарушений наиболее частыми были несвоевременное декларирование (497 человек) и нарушение требований по предотвращению конфликта интересов (28 человек)”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в реестр внесены сведения в отношении 20 лиц, на которых наложены дисциплинарные взыскания за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Отмечается, что с начала года в Реестр коррупционеров внесены сведения о 3615 нарушителях.