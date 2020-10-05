В Реестр коррупционеров НАПК в сентябре попало более 600 человек. К уголовной ответственности привлечено 175 человек, из которых 35 депутатов местных советов.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
“В сентябре в Реестр коррупционеров попали 627 человек. Сведения были внесены по результатам обработки 1926 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины”, – говорится в сообщении.
Сообщается, что среди лиц, которые попали в Реестр, 175 привлечены к уголовной и 544 — к административной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз.
Так, к уголовной ответственности в течение сентября привлечены:
“По уголовным правонарушениям в сентябре чаще всего случались декларирования недостоверной информации или умышленная неподача декларации (87 человек), а также предложение, обещание или предоставление взяток служащим (64 человека)”, – отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что к административной ответственности привлечены:
“Среди административных нарушений наиболее частыми были несвоевременное декларирование (497 человек) и нарушение требований по предотвращению конфликта интересов (28 человек)”, – говорится в сообщении.
Кроме того, в реестр внесены сведения в отношении 20 лиц, на которых наложены дисциплинарные взыскания за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Отмечается, что с начала года в Реестр коррупционеров внесены сведения о 3615 нарушителях.
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