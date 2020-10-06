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Украинцы сократили долги за коммуналку почти на 2 млрд грн

Украинцы сократили долги за коммуналку почти на 2 млрд грн

Украинцы с начала года сократили задолженность за ЖКУ без учета газа и электроэнергии.

Об этом в интервью РБК заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

«Сейчас у нас актуальные данные такие – 28,7 млрд грн задолженность населения за ЖКУ без учета газа и электроэнергии. В начале года это было 30,5 млрд грн», – сказал министр.

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По состоянию на 1 сентября уровень расчетов населения за потребленные услуги составил 102%.

«Учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся, это очень большой показатель», – добавил Чернышов.

В 2018 году за коммуналку не платили около четверти украинцев. В 2019 – 27,8% пользователей. В этом году коммунальные услуги не оплачивают лишь 16% населения, сообщали ранее в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Справка Finance.ua:

  • В Министерстве развития общин и территорий заявили, что пока нет оснований повышать коммунальные тарифы.
  • Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за август 2020 года составили 8,1 млрд грн, что на 3,8% больше, чем в июле (7,8 млрд грн).
  • Верховная Рада всерьез обеспокоилась вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект об общей реструктуризации долгов за ЖКУ, который должен был ужесточить наказание для неплательщиков.
По материалам Finance.UA
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