Украинцы сократили долги за коммуналку почти на 2 млрд грн

Украинцы с начала года сократили задолженность за ЖКУ без учета газа и электроэнергии.
Об этом в интервью РБК заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
«Сейчас у нас актуальные данные такие – 28,7 млрд грн задолженность населения за ЖКУ без учета газа и электроэнергии. В начале года это было 30,5 млрд грн», – сказал министр.
По состоянию на 1 сентября уровень расчетов населения за потребленные услуги составил 102%.
«Учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся, это очень большой показатель», – добавил Чернышов.
В 2018 году за коммуналку не платили около четверти украинцев. В 2019 – 27,8% пользователей. В этом году коммунальные услуги не оплачивают лишь 16% населения, сообщали ранее в Министерстве развития общин и территорий Украины.
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