Украинцы сократили долги за коммуналку почти на 2 млрд грн

Украинцы с начала года сократили задолженность за ЖКУ без учета газа и электроэнергии.

Об этом в интервью РБК заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

«Сейчас у нас актуальные данные такие – 28,7 млрд грн задолженность населения за ЖКУ без учета газа и электроэнергии. В начале года это было 30,5 млрд грн», – сказал министр.

По состоянию на 1 сентября уровень расчетов населения за потребленные услуги составил 102%.

«Учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся, это очень большой показатель», – добавил Чернышов.

В 2018 году за коммуналку не платили около четверти украинцев. В 2019 – 27,8% пользователей. В этом году коммунальные услуги не оплачивают лишь 16% населения, сообщали ранее в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Справка Finance.ua:

В Министерстве развития общин и территорий заявили, что пока нет оснований повышать коммунальные тарифы.

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за август 2020 года составили 8,1 млрд грн, что на 3,8% больше, чем в июле (7,8 млрд грн).